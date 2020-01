Google: Workspace Tools und Messenger sollen zusammengeführt werden

Google arbeitet gerade an einem neuen Service für Business-Kunden. G-Mail, Google Drive und Hangouts sollen zusammengeführt werden.

© PhotoMIX-Company - Pixabay

Neuigkeiten für alle, die Google am Arbeitsplatz nutzen: Der Suchmaschinen-Gigant arbeitet an einem neuen Service, der Teile der G-Suite und Messenger-Dienste vereinen soll. Vor allen Dingen Google Hangouts könnte durch den neuen Service benutzer- und unternehmensfreundlicher werden. Das Messenger Tool, das ursprünglich für die private Kommunikation gedacht war, wurde immer häufiger für Business-Zwecke eingesetzt. Deswegen teilte Google Hangouts in Hangouts Meet (Video-Chat-App) und Hangouts Chat (Textnachrichten-Service). Ein neues Tool könnte entweder diese Anwendungen vereinen oder noch ein neues Kommunikationsfeature von Google einführen.

Neue Google-App könnte Business-Kommunikationsapps Konkurrenz machen

Obwohl Google seinen Business-Kunden bereits zahlreiche Kommunikationstools und Co-Working-Services anbietet, nutzen viele Unternehmen für interne Absprachen andere Apps wie Slack oder Microsoft Team. Diese haben dabei viele Vorteile, die sich Google für das neue Tool abgucken könnte.