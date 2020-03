Auf freiwilliger Basis verpflichteten sich führende Technologieunternehmen wie Google und Facebook gemeinsam mit den Regierungen fünf verschiedener Länder, Kinderpornografie stärker zu bekämpfen. Zu diesem Zweck wurde eine elf Punkte umfassende Selbstverpflichtung als neuer Standard für den Schutz vor der Ausbreitung von Kinderpornografie aufgesetzt.

In der Pressemitteilung erklärt US-Justizminister William P. Barr:

For the first time, the Five Countries are collaborating with tech companies to protect children against online sexual exploitation. We hope the Voluntary Principles will spur collective action on the part of industry to stop one of the most horrendous crimes impacting some of the most vulnerable members of society,