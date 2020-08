Google testet Favicons in Autocomplete-Suchvorschlägen

© Solen Feyissa - Unsplash

Bei Googles lokaler Suche könnten bald Favicons die per Autocomplete vorgeschlagenen Ergebnisse bereichern. Ein aktueller Test zeigt, wie beispielsweise Lokale samt ihren Logos als Vorschlag angezeigt werden.

Bald visuell ansprechendere Autocomplete-Vorschläge in der mobilen Google-Suche?

Im Local Search Forum von Sterling Sky postete User Wes Duplantier Screenshots von seiner mobilen lokalen Suche bei Google. Dabei wird deutlich, dass die Autocomplete-Vorschläge für Restaurants wie Arby’s oder Wendy’s mitsamt der Favicons auftreten, die Google Anfang des Jahres umfassend ausrollte.

Vorschläge per Autocomplete aus der lokalen mobilen Suche, Quelle: Wes Duplantier

Während viele User diese Anzeige nicht reproduzieren können (wir konnten das mobil ebenfalls nicht), geben anderen in den Kommentaren zu Barry Schwartz‘ Artikel zum Thema an, die Favicons in diesen Vorschlägen schon seit einiger Zeit zu sehen. Andere User diskutieren im Search Forum die Möglichkeit, dass Unternehmen, die PPC-Anzeigen über Google schalten, und dabei ein bestimmtes Budget investieren, diese Anzeige erhalten können. Es könnte sich allerdings auch um einen größer angelegten Test von Google handeln.

Für alle User sind die Favicons und Firmenlogos in den Suchvorschlägen per Autocomplete jedenfalls noch nicht sichtbar. Die Favicons, die sich bei den organischen Suchergebnissen finden, haben sich mobil hingegen schon etabliert.

Favicon für OnlineMarketing.de, Screenshot

Daher könnten auch die Suchvorschläge bald visuell für alle ansprechender werden. Ob dieses Feature den Usern deutlich weiterhelfen kann, mag diskutabel sein. Für das Branding in der Suche können die Favicons an dieser Stelle insbesondere für lokale Unternehmen jedoch hilfreich sein.

