Google sagt dir jetzt, wenn die Suchergebnisse nicht gut sind

Keine guten Ergebnisse bei Google, Quelle: The Verge

Es kommt sehr selten vor, aber ist doch möglich: Du findest bei Google keine guten Ergebnisse zu deiner Suchanfrage. Für solch einen Fall liefert die Suchmaschine Usern jetzt einen Hinweis.

Wenn es keine guten Treffer für die Suchanfrage gibt

Inzwischen kommt es bei Google auch äußerst selten vor, dass gar keine Suchergebnisse zu Anfragen generiert werden. Immerhin ist die Suchmaschine darauf ausgelegt, möglichst jedem Suchenden die bestmöglichen Antworten und Links zu liefern. Ist das allerdings nicht möglich, möchte Google auch darauf und auf Alternativen hinweisen – was bereits durch die Vorschläge zu verwandten Suchen bei einer Falschschreibung deutlich wird.

Wie The Verge berichtet, weist Google nun aber sogar aktiv darauf hin, wenn die vorliegenden Ergebnisse zu einer Suchanfrage nach dem Ermessen der Suchmaschine nicht gut sind.

It looks like there aren’t any great matches for your search,

diese Einschätzung steht dann über den Listings. Außerdem verweist Google auf die Möglichkeit, es mit Wörtern zu probieren, die wahrscheinlicher auf der gesuchten Zielseite zu finden sein werden. Allerdings wird auch gleich der Link zur Hilfeseite Googles mitgeliefert, auf der Tipps zur Optimierung der Web-Suche aufgeführt sind.

Anzeige im Fall, dass Google die Suchergebnisse für nicht gut befindet, Quelle: The Verge

Es gibt also auch bei über einer Milliarde Websites weltweit noch Suchanfragen, die keine passenden Ergebnisse bei Google hervorrufen. Aber so wertvoll eine Antwort ist, so kann in diesem Fall auch die Erkenntnis, dass es keine passenden Ergebnisse gibt, relevant sein. Zum Beispiel dann, wenn der Suchende genau diese Frage selbst zu beantworten versucht und via Google quasi Marktforschung betreibt. Unabhängig davon ist der Gedanke, dass Google noch nicht auf alles eine (gute) Antwort hat, ein wenig beruhigend. Die Suchmaschine arbeitet aber kontinuierlich daran, das zu ändern.