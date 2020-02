Google-Partners-Zertifizierung: Härtere Anforderungen ab Sommer

© Google Parner Program

Google Partners, ein Programm, das Advertisern und Agenturen einen besonderen Status samt Badge im Google-Werbekosmos verleiht, wird in diesem Jahr stark überarbeitet. Zu den Änderungen gehören ein neues Logo, ein neuer Status sowie überarbeitete Kategorien für Produktkenntnisse. Zudem sollen Advertiser verbesserte Programmvorteile erhalten. Darauf müssen die Google-Partner und solche, die es werden möchten, nun achten.

Partner-Logos bieten Vorteile, werden aber exklusiver

Das Programm Google Partners zeichnet sich besonders durch seine Logos für Partner und Premium-Partner aus.

Die Partner-Logos aus Googles Partners-Programm, Screenshot Google

Diese Logos zeigen an, dass Mitarbeiter der Agentur oder des Werbeunternehmens bestimmte Fähigkeiten im Google Advertising aufweisen und dass Anforderungen an Google Ads erfüllt werden. Zu den Vorteilen des Programms gehört auch, dass Partner besondere Spezialisierungen – etwa für Suchmaschinen- oder Videowerbung – erhalten und anzeigen können. Darüber hinaus haben Partner Zugang zu Schulungen und Veranstaltungen von Google, die noch mehr Know-how vermitteln können.

Doch jetzt wurden Advertiser per Mail informiert, dass ab Ende Juni 2020 deutliche Änderungen im Partners-Programm auftreten werden. Im Google Support Blog wird dokumentiert, inwieweit sich die Voraussetzungen für den Partner-Status ändern.

Mehr Ad Spend und berechtigte User sind künftig für den Status Google-Partner nötig

Zu den deutlichsten Veränderungen gehört jene in Bezug auf das Kriterium Ad Spend. Statt wie bisher 10.000 Euro, müssen Unternehmen nun 20.000 Euro in einem Zeitraum von 90 Tagen ausgeben, um ihre „gesunde Aktivität“ zu bestätigen. Das dürfte für einige Agenturen oder Unternehmen bereits eine schwer zu nehmende Hürde darstellen.

Ein weiteres Kriterium stellt die Performance dar. Ab Ende Juni müssen Unternehmen einen Score von 70 Prozent bei der Optimierung auf Grundlage der Empfehlungen von Google aufweisen können. Google gibt dazu an, dass Unternehmen, die ihren Score um zehn Punkte erhöhen konnten, im Schnitt auch zehn Prozent mehr Conversions verzeichnen würden. Der Score wird dabei ohne Empfehlungen, die die Unternehmen ausschließen, ermittelt. Wie das eigene Konto mit Empfehlungen optimiert wird, können Advertiser bei Google selbst nachlesen.

Die letzte Änderung betrifft die Zahl der User, die als Admin oder für Google Ads agieren oder überhaupt Zugriff auf den Google Ads Account des Unternehmens haben. Bisher ist noch ein zertifizierter Mitarbeiter ausreichend. Doch ab Ende Juni 2020 müssen 50 Prozent der User des Accounts zertifiziert sein. Dafür müssen sie im Skillshop besondere Zertifikate erwerben.

Neue Reihenfolge: Das Premium-Logo gibt es erst nach dem Erwerb des neuen Partner-Logos

Neu ist zudem, dass Unternehmen ab Mitte 2020 zunächst das neue Partner-Logo erhalten müssen, um später als Premium-Partner anerkannt zu werden. Google wird in jedem Kalenderjahr den besten drei Prozent der Partner einen Premium-Status zugestehen.

Die Prüfung hinsichtlich dieser Anforderungen wird Unternehmen betreffen, die bereits ein Partner-Logo haben und auch solche, die sich um den Status bewerben. Der Status wird jährlich neu evaluiert und kann in verschiedenen Märkten variieren.

Wer sich für das Partner-Programm bewerben möchte, kann das via Google Ads tun und sich bei Googles Support Blog informieren. Wer bereits am Partner-Programm partizipiert, kann hingegen mit diesen Schritten seinen Status prüfen. Ab Sommer 2020 werden die Anforderungen für Google-Parter und für die Premium-Partner im Programm also härter. Der Erwerb des renommierten Status könnte für Unternehmen vor allem teurer werden; und Google langfristig mehr Einnahmen durch Ads einbringen.