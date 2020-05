Google My Business: Unternehmen können jetzt Spendenaufrufe und Gutscheine verlinken

© Google

Ein Google-My-Business-Profil ist dieser Tage, an denen die meisten Menschen zuhause und noch mehr bei Google unterwegs sind, für Unternehmen wichtiger denn je. Jetzt können diese es auch dafür nutzen, um während der Coronakrise Potentiale für besondere Einnahmequellen auszuschöpfen. Support Links für Spenden oder Gutscheine lassen sich integrieren – und Unternehmen können persönliche Botschaften hinzufügen.

Den Umsatz direkt über Google My Business ankurbeln dank Support Links

Google hat während der Coronakrise bereits einige Hebel in Bewegung gesetzt, um den Unternehmen bei Google My Business das Leben oder ihren Geschäftsalltag zu erleichtern. So teilte Google Instruktionen, wie Unternehmen ihre Geschäfte bei GMB als vorübergehend geschlossen markieren können. Außerdem wurde die prominente Anzeige von Unternehmens-Updates zu Covid-19 möglich gemacht. Wenn beispielsweise neue Geschäftszeiten oder Lieferoptionen vermittelt werden sollen, können diese ganz oben beim GMB-Profil angezeigt werden.

Nun einfach einen Link mit dem Aufruf zu einer Spende in das Profil bei Google My Business zu integrieren, könnte allerdings vermessen wirken. Ebenso der Ansatz, über diesen Kanal Gutscheine zu verkaufen, ohne den Kontext zu kommentieren. Daher ist genau das möglich. Im Blogpost erklärt Googles Program Manager für Local SMB Products, Dominique McGowan, dass die Unternehmen passend zu diesen Support Links eine personalisierte Nachricht einstellen können. Diese informiert die User darüber, warum das Unternehmen auf derlei Einnahmen angewiesen ist; oder wie diese eingesetzt werden sollen.

Als Vereinfachung zur Einnahmengenerierung hat Google mit PayPal und GoFundMe kooperiert. So können Spenden von Usern schnell und unkompliziert zu den Unternehmen gelangen. Während Google für die Links zu Gutscheinen (auf ihrer eigenen Website) oder zu Spendenaufrufen keine Gebühren erhebt, könnten die Gutscheinpartner dies tun.

Google wird dieses neue Feature für Google My Business zunächst nur einigen Unternehmen zur Verfügung stellen, um eine Kontrolle zu haben. Der Missbrauch des Features soll so eingedämmt werden. Vorerst wird die Link-Option nur in Kanada, den USA, Irland, Großbritannien und Neuseeland verfügbar sein. Doch sie soll in den kommenden Wochen für mehr Unternehmen und in noch mehr Ländern ausgerollt werden. Unternehmen, die diese Chance wahrnehmen möchten, um nicht nur über Social Media – in Form von Stickern bei Instagram oder Visuals bei Facebook –, sondern auch über die lokale Suche auf Unterstützung durch die User zu setzen, können auf Googles Hilfeseite mehr Informationen zu den Support Links erhalten.