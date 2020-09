Google Maps arbeitet an Corona-Karte

Zu Beginn der Coronakrise entwickelten Bing und Google eine interaktive Map, mit der die Verbreitung des Coronavirus nachvollzogen werden konnte. Während dadurch klar wurde, welche Gebiete man meiden sollte, musste die Route weiterhin selbst geplant werden. Google möchte hier Abhilfe schaffen und arbeitet derzeit an einer Map, die direkt in Google Maps integriert ist und Routen vorschlägt, mit denen Hotspots umfahren werden können. Reverse Engineerin Jane Wong entdeckte den Test und teilte Screenshots auf Twitter.

Another look at Google Maps’ COVID-19 map, showing the data available outside of the US pic.twitter.com/fudkCfbuPg