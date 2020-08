Google bestätigt: Links von Wikipedia liefern keinen SEO-Mehrwert

Es mag einen guten Eindruck machen, wenn die eigenen Websites in für viele User relevanten Artikeln bei Wikipedia verlinkt sind. Einen positiven Einfluss auf die SEO oder den Erfolg dieser Seiten bei Google hat das jedoch nicht. Googles Webmaster Trends Analyst John Mueller gab nun bei Reddit deutlich zu verstehen, dass Links von Wikipedia überhaupt keinen Mehrwert für die SEO haben.

Bei Search Engine Roundtable berichtet der SEO-Experte Barry Schwartz von Muellers Aussage zu Links von Wikipedia. Bei Reddit gab es einen Thread zu folgender Frage:

Dort schaltete sich Mueller ein und erklärte:

Randomly dropping a link into Wikipedia has no SEO value and will do nothing for your site. All you’re doing is creating extra work for the Wikipedia maintainers who will remove your link drops. It’s a waste of your time and theirs. Do something that’s useful in the long term for your site instead, build something of persistent value.