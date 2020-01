Google: Erstes Core Update 2020 zeigt Wirkung

Im Frühsommer 2019 kündigte Google erstmals ein Core Algorithm Update schon im Vorwege an und bestätigte den Start dann nochmals. In der Folge gab es Hinweise darauf, dass künftig alle großen Updates vorangekündigt werden. Tatsächlich wurde auch das January 2020 Core Update vorab bestätigt. Am 13. Januar begann der Roll-out. Die ersten Schwankungen in den SERPs sind bereits sichtbar.

Mehrmals im Jahr liefert Google umfassende Core Updates. Nach der ersten – und etwas überraschenden – Vorankündigung 2019 äußerte sich der SearchLiaison-Chef Danny Sullivan bei Twitter optimistisch, was weitere offizielle Ankündigungen betrifft.

We probably will. But you won't be able to "fix" anything. Read our tweets on this that detail sites that drop aren't "broken" and focus on quality that might help regain relative standing isn't an overnight change.

Nun wurde auch das erste Core Update 2020 angekündigt. Und nach dem Start wiederum bestätigt.

Es ist das erste große Update nach dem November 2019. Und seit zwei Tagen nach dem Start des Roll-out, das es in diverse Datenzentren bringt, zeigen sich erste Veränderungen in den SERPs. Diese werden oft bei Twitter dokumentiert.

SEO Lily Ray sieht Veränderungen bei den Impressions:

Im SEO-Forum Webmaster World erklären User, wie sehr ihre Seiten unter dem Update leiden.

kommentiert einer. Ein anderer zeigt sich wegen der Änderungen konsterniert:

Two hours after the update went live, we began dropping for dozens of keywords one after the other. The effects from our end/datacenters were visible quite fast. We are also losing rich snippets stars for every phrase, after years of having them being visible in the SERPs. We are religiously dropping for everything across the board, including for fresh and expert written content. But I guess if a site has issues that would drag it down, it’s a site wide effect during an update. We’re definitely experiencing that right now.