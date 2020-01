Google erkennt Evergreen Content ohne spezielle Kennzeichnung

Mit gutem Content jahrelang oben bei Google ranken: Bei einigen Inhalten, die erstellt werden, ist ein Status als Evergreen Content das optimale Ziel. Doch selbst wenn der erste Schritt – nämlich nach der Veröffentlichung gut zu ranken – geschafft ist, heißt das nicht, dass man auch noch Monate später ebenso gut gefunden wird. Häufig wird überlegt, ob Inhalte nach einiger Zeit angepasst werden müssen, zum Beispiel, indem das Erstellungsdatum aktualisiert wird, um lange über die Suchmaschine auffindbar zu bleiben.

Regelmäßig wird auch SEO-Experte John Mueller auf Twitter zu diesem Thema um Rat gefragt. Googles Webmaster Trend Analyst weiß über die Faktoren, die ein gutes Ranking bei der Suchmaschine bestimmen, bestens Bescheid. Zuletzt fragte ein Nutzer nach dem korrekten Umgang mit Evergreen Content. Saswata Baksi fragte John Mueller, was zu tun sei, um Google zu zeigen, dass gewisse Inhalte nicht irrelevant werden, nur weil ihr Veröffentlichungsdatum schon eine Weile her ist. Die einfache Antwort Muellers darauf: Gar nichts.

If it’s evergreen, then by definition you don’t need to change it. No need to do anything special. Keep your dates, make it great.