Google führt Label für „Black-owned“ Businesses ein

Google launcht ein neues Tool, mit dem Unternehmen in der Suche und bei Maps angeben können, ob die Inhaber aus der Black Community stammen. Das neue Feature ist Teil von Googles Plan, Businesses von Schwarzen vermehrt zu unterstützen. Dies verkündete der Suchmaschinenkonzern vergangenen Monat. Auf dem Unternehmensblog heißt es:

The events of the past few weeks reflect deep structural challenges. We’ll work closely with our Black community to develop initiatives and product ideas that support long-term solutions […] .