Google entfernte letztes Jahr 2,7 Milliarden Bad Ads

Im jährlichen Sicherheitsbericht gab Google an, im vergangenen Jahr 2,7 Milliarden Anzeigen gelöscht zu haben, da diese gegen die Richtlinien verstießen. Im Kampf gegen Ads, die die derzeitige Coronakrise ausnutzen, hat das Unternehmen sogar eine eigene Task Force gebildet. Diese kümmert sich insbesondere um Anzeigen, die Falschaussagen über Heilungsmittel machen oder medizinische Produkte zu unfairen und deutlich zu hohen Preisen anbieten.

2,7 Milliarden gelöschte Anzeigen im Jahr bedeuten etwa 5.000 in der Minute – eine wahre Sisyphos-Aufgabe. Zusätzlich wurden laut Google eine Million Advertiser Accounts gelöscht, weil sie gegen die Richtlinien verstoßen haben. Auch auf Publisher-Seite wurde aussortiert: 1,2 Millionen Accounts und Ads von 21 Millionen Websites aus dem Publisher Network hat Google blockiert.

We have thousands of people working across our teams to make sure we’re protecting our users and enabling a safe ecosystem for advertisers and publishers,