Mit dem Google Assistant per Stimme Käufe verifizieren

Per Sprachbefehl Bestellungen aufzugeben oder digital Käufe einzuleiten, das war beim Google Assistant bereits möglich; allerdings mussten User einen solchen Kauf dann händisch verifizieren, um eine konkrete Bestätigung der Bestellintention nachweisen zu können. Jetzt hat Google ein Pilotprogramm gestartet, dass diese Verifizierung mithilfe der Erkennung der User-Stimme möglich machen soll. Dank Voice Match können User so über Geräte mit dem Google Assistant Käufe autorisieren, völlig sprachbasiert.

Das Fachmagazin Android Police berichtet von dem Pilotprogramm, das Google dem Publisher gegenüber bestätigt hat. Bei den Google-Assistant-Einstellungen zu Zahlungen und Sicherheit lassen sich inzwischen verschiedene Optionen auswählen, um eine Zahlung beziehungsweise einen Kauf zu verifizieren. Neu ist neben der Option zur Verifizierung per Fingerabdruck oder Gesicht und der händischen Bestätigung der Identität nun die Option „Confirm with Voice Match“.

In einem Beitrag auf der Google-Assistant-Hilfeseite wird erklärt, wie User die Voice-Match-Funktion nutzen können. Diejenigen User, die dieses Feature bereits einstellen können, müssen die Aktivierung der Option wiederum mit einer Passwortbestätigung einleiten.

Nach einer erfolgreichen Aktivierung haben die User die Möglichkeit, ihre Käufe rein sprachbasiert durchzuführen und zu autorisieren. Allerdings sind die Einsatzmöglichkeiten des Features noch stark begrenzt. Denn bisher können nur Bestellungen bei Restaurants aufgegeben oder In-App-Käufe bei Google Play durchgeführt werden. Und Google gibt an:

What you can purchase with Voice Match might change depending on the good or service.