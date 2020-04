Google Ads: Alle Advertiser müssen ihre Identität verifizieren

Werbetreibende, die über Googles Plattformen Anzeigen schalten, müssen sich bald sämtlich einer Verifizierung durch Google unterziehen. Das Unternehmen kündigte an, dass die Richtlinie zur Identitätsverifizierung, die 2018 für Advertiser für politische Ads eingeführt wurde, nun auf alle Werbetreibende ausgeweitet wird. Das heißt, dass diese Google konkrete Informationen zum eigenen Geschäft liefern müssen, die die User dann auf Googles Plattformen nachvollziehen können.

In einem Blogpost erklärt John Canfield, Googles Director of Product Management, Ads Integrity, dass die Suchmaschine sowohl die Transparenz bei angezeigten Ads als auch die Kontrolle der User selbst stärken möchte. Bisher können User bei Google etwa in den Einstellungen für Werbung sehen, wie Ads für sie personalisiert werden, und personalisierte Werbung sogar ausstellen. Außerdem ist über das Feld „Warum sehe ich diese Werbung?“ nachvollziehbar, aufgrund welcher Kriterien bestimmte Ads angezeigt werden.

Nun sollen jedoch alle Advertiser bei Google ihre Identität verifizieren, wie es bislang nur diejenigen mussten, die politische Werbung schalten. Diese Verifizierung sorgt dafür, dass User sich bei Ads ein genaueres Bild vom Werbetreibenden machen können. Im Post erklärt Canfield entsprechend:

In 2018, we announced a new identity verification policy for political advertisers. The policy requires all advertisers that want to run election ads on our platforms go through a verification program to confirm their identity. We display that identity in the ad unit so that users can learn more about the election ads they see on Google’s platforms. Since introducing this program, we’ve verified political advertisers in 30 countries. And now, to provide greater transparency and equip users with more information about who is advertising to them, we are extending identity verification to all advertisers on our platforms.