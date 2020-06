Google: Ad-Karussell jetzt auch in der Desktopsuche

© Captain Pickard - Twitter

Mobil testete Google bereits im vergangenen Jahr Text Ads im Karussell-Format als Ergebnis in der Google-Suche. In dem Bereich „Andere suchten auch nach“ wurden hierbei Ads in den SERPs im Karusselformat vorgeschlagen. Nun wird die Art der Anzeige auch in den Desktop-Suchergebnisssen getestet. Twitter Userin Leann Pickard postete Screenshots des Text-Ad-Karussells.

First time seeing these carousel ads in SERP results: pic.twitter.com/G6YmYhVVya — Captain Pickard (@leannpickard) June 23, 2020

In den Kommentaren unter ihren Tweet diskutieren die User fleißig; die meisten halten den neuen Platz für Ads für eine (verzweifelte) Aktion von Google, um durch die Coronapandemie entstandene Umsatzverluste wieder wettzumachen.

It’s clear that Google is loosing on Adwords… this looks like desperate action to me. https://t.co/KnLB8DgqfZ — Gianluca Fiorelli at 🏠 (@gfiorelli1) June 24, 2020

Für Google bedeutet das Karussellformat eine willkommene Möglichkeit, Anzeigen in den SERPs unterzubringen ohne diese zu überladen. Doch obwohl User mittlerweile durch andere ähnlich angelegte Tests an die Art der Darstellung gewöhnt sind, könnten zu viele Ads statt organischer Ergebnisse das Sucherlebnis beeinträchtigen und Missbilligung hervorrufen. So geht Twitter User Christian Lipp sogar so weit, die SERPs in SEARPs umzubenennen. Ob und wann die Karussell-Ads in die Desktopsuche kommen, steht noch nicht fest. Von Google gibt es bisher kein offizielles Statement.