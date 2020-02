Google: Umstellung aller Websites auf Mobile-first-Indexierung innerhalb von 12 Monaten

Wer die mobile Darstellung der eigenen Website nicht optimiert hat, könnte bei Google bald große Probleme bekommen. Es drohen Ranking-Verluste, da die Suchmaschine nun deutliche Angaben macht, dass in den kommenden zwölf Monaten alle Websites auf die Mobile-first-Indexierung umgestellt werden sollen.

Die Erkenntnis, dass in einem halben, spätestens in einem Jahr alle Seiten via Mobile first indexiert werden sollen, stammt aus E-Mails, die Google an Webmaster mit Problemen der mobilen Seiten sendet. Kyle Sutton teilte eine solche Nachricht bei Twitter.

This month, GSC began alerting us to mobile-first indexation issues across our sites. In no uncertain terms: "Google expects to apply mobile-first indexing to all websites in the next six to twelve months." @rustybrick @jenstar pic.twitter.com/D6nTfClrTw

Darin argumentiert Google, dass die meisten Suchen inzwischen über mobile Geräte ablaufen. Entsprechend hatte das Unternehmen schon 2016 angekündigt, dass der Mobile-Index den Desktop-Index ablösen werde. Schon damals hieß es:

Although our search index will continue to be a single index of websites and apps, our algorithms will eventually primarily use the mobile version of a site’s content to rank pages from that site, to understand structured data, and to show snippets from those pages in our results.