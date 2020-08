Die GMP-Con 2020 Online: Boost fürs Google Marketing und Cloud Platform Know-how

© e-dialog, lunapark

Wie jedes Jahr versammelt die GMP-Con auch 2020 wieder internationale Experten, die vom 9. bis 18. September Know-how und Insights zur Google Cloud und zur Google Marketing Platform aus erster Hand liefern können. Neben dem facettenreichen Speaker-Programm, das Teilnehmer in diesem Jahr bequem digital verfolgen können, wartet die Konferenz mit diversen Hands-On Workshops auf, vom Display & Video 360 Training bis zum Google Ads Camp. Sei dabei und sichere dir schon jetzt dein Ticket – das im Zuge von Covid19 umso günstiger ist!

Konferenz voller Expertise und intensive Praxis-Sessions

Aufgrund der Coronapandemie ist die GMP-Con in diesem Jahr erstmals ein Online Only Event. Dieses richtet sich an Marketer, Online-Marketing-Experten, Analysten und Campaign Manager aus verschiedensten Branchen. Bereits am 9. September steigt der Conference Day, bei dem alle Teilnehmer ihr Wissen rund um die Google Marketing Platform und Google Cloud umfangreich auffrischen oder erweitern können. Die Experten von e-dialog und lunapark führen gemeinsam mit Marken wie Google oder Congstar durchs Programm, vom Data Studio bis Google Optimize.

Am 10. September haben die Teilnehmer dann die Chance, ihre Werbeanzeigen für das Google-Display-Netzwerk, Gmail, Google Discover, Google Shopping und YouTube fit zu machen. Screenshots, Live-Vorführungen und Übungen unterstützen das ausführliche Training.

Vom 14. bis zum 18. September liefert die GMP-Con schließlich fünf intensive Praxis-Sessions. Dabei lernen die Teilnehmer, wie sie Kampagnen und Websites mit den Tools von Google aufsetzen, steuern und optimieren. Jeweils von 9 bis 17.30 Uhr klären Experten über diese fünf Kerngebiete auf:

Google Analytics Google Tag Manager Google Optimize Display & Video 360 Google Data Studio

Die Agenda 2020 – Online Trainings und Workshops

● Konferenztag | 9.9.2020

Erhalte einen Überblick über die Google Marketing Platform und ihre einzelnen Module, sowie Infos zur Google Cloud Platform und Compliance.

● Google Ads Bootcamp | 10.9.2020

Wie du Search Anzeigen und Kampagnen in den Kanälen Google-Display-Netzwerk, Gmail, Google Shopping und YouTube umsetzt und optimierst.

● Google Analytics Training | 14.9.2020

Einsteiger-Training für alle, die bisher noch nicht oder nur wenig im Tool unterwegs waren. Alle wesentlichen Analysebereiche werden gezeigt und erklärt.

● Google Tag Manager Training | 15.9.2020

Lerne wie du mit dem GTM verschiedene Tags (Google Ads, Analytics, Remarketing, Facebook etc.) zentral verwaltest und Trigger und Variablen selbstständig anlegst.

● Google Optimize Training | 16.9.2020

In diesem Training erfährst du, wie du die Erfolgsrate deiner Website steigerst. Lerne, wie du Ideen für Tests entwickelst und diese mit Google Optimize umsetzt.

● DV360 Training | 17.9.2020

Dein Einstieg in Display und Video Advertising mit der Google Marketing Platform. Lerne wie du klassische Display- und RTB-Kampagnen umsetzt und optimierst.

● Data Studio Training | 18.9.2020

Dieses Training vermittelt die Grundlagen im Arbeiten mit Data Studio sowie tiefergehende Techniken zur Datenanalyse und Visualisierung.

Hebe dein Marketing auf das nächste Level – und dich damit von der Konkurrenz ab. Informiere dich über alle Grundlagen, News und Hacks im Kontext der Google Marketing Platform und Google Cloud und sei bei der GMP-Con 2020 dabei. Sichere dir jetzt die günstigen Konditionen für dein Ticket!

