Jetzt kannst du mit GIPHY animierte Hintergründe für deine Meetings erstellen

Die GIF-Plattform GIPHY wurde erst dieses Jahr von Social-Media-Riese Facebook übernommen und erweiterte das Angebot seitdem stetig. Nun kommt eine Neuerung, über die sich die User vor allen Dingen im Kontext der Coronakrise und vermehrter Arbeit im Home Office freuen können. Denn mit GIPHY kannst du jetzt animierte Hintergründe für Video-Meetings erstellen. Neben einigen Templates, die die Plattform bereits zur Verfügung stellt, können Nutzende auch individuelle Backgrounds gestalten.

Die Plattform erklärt auf dem Unternehmensblog, wie die Nutzenden das neue Feature verwenden können:

Getting started is easy — just go to www.giphy.com/backdrop. In addition to being a destination where you can find a variety of Virtual Backgrounds, you can choose from a wide array of pre-made starter backgrounds, accessorize it with animated stickers, captions, filters, drawings, etc… and voila! You now have your own custom GIPHY-inspired background to impress your friends and colleagues.