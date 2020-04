Gegen Desinformationen: WhatsApp schränkt Weiterleitung von Nachrichten ein

Gerade in Zeiten der Coronapandemie ist das Weiterleiten von Nachrichten hilfreich, kann allerdings auch dazu führen, dass Desinformationen besonders schnell verbreitet werden. WhatsApp schränkt deshalb diese Funktion für Nutzende ein: User können Nachrichten nur noch an einen Chat weiterleiten. Auf dem offiziellen Blog erklärt das Unternehmen:

Last year we introduced users to the concept of messages that have been forwarded many times. These messages are labeled with double arrows to indicate they did not originate from a close contact. In effect, these messages are less personal compared to typical messages sent on WhatsApp. We are now introducing a limit so that these messages can only be forwarded to one chat at a time.