Gegen Deepfakes: Twitter löscht zukünftig manipulierte Videos

Der Kurznachrichtendienst Twitter will zukünftig Deepfakes auf der Plattform eindämmen. Gefälschte Videos, die so manipuliert wurden, dass der Betrachtende getäuscht wird, sollen gekennzeichnet und nach eingängiger Prüfung sogar gelöscht werden. In einem Blogpost von Twitter heißt es dazu:

We may label Tweets that include media (videos, audio, and images) that have been deceptively altered or fabricated. In addition, you may not share deceptively altered media on Twitter in ways that mislead or deceive people about the media’s authenticity where threats to physical safety or other serious harm may result.