Mit Google Analytics durchstarten: Triff Experten auf der 9. GACon 2020 D-A-CH

Die Google Analaytics Conference (GACon) findet 2020 zum neunten Mal vom 01. April bis zum 03. April in Wien statt. Das größte Event der Fachbranche in der D-A-CH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) widmet sich den Möglichkeiten zur effektiven Analyse von Zielgruppen und Nutzerverhalten mit Hilfe von Google Analytics. Denn der Grundstein für datengetriebene Entscheidungen und relevanteres Marketing, sind verlässliche Datenanalysen. In intensiven Trainingseinheiten am ersten Tag, ganzen 18 Workshops am zweiten Tag und Seminaren am dritten Tag machen Branchenexperten Marketer fit für das Digital Marketing im Jahr 2020.

Digitales Marketing: Ein Grundstein für den Unternehmenserfolg

Unternehmer können durch die Analyse von Daten erfahren, wie Konsumenten mit ihrer Marke in Kontakt kommen und diese wahrnehmen. Und das über alle Marketingkanäle hinweg. Dieser Einblick hilft, die Zielgruppe so genau wie möglich zu bestimmen. So kannst du für dein Unternehmen eine effektive Kommunikationsstrategie entwickeln, die den Kunden in das Zentrum der Ansprache rückt. Digitales Marketing ist daher für den Unternehmenserfolg mittlerweile elementar, ganz gleich ob B2C oder B2B.

Die GACon mit Vortragenden © Jennifer Fetz

Google Analytics als Basis für die detaillierte Analyse nutzen

Google Analytics ist dafür das mit Abstand am meisten genutzte Webanalyse-System. Eine übergreifende Erfassung und Analyse von Websites sowie App-Daten ist durch verschiedene Erneuerungen in dem Analyse-Tool möglich. So kann auch detaillierte Marktforschung betrieben werden. Erfolgreich ausgewertete Daten sind die Grundlage für den Aufbau einer ganzheitlichen Customer Journey. Auch in puncto Machine Learning spielt die verlässliche Analyse von Daten eine wichtige Rolle. So kann beispielsweise die Entwicklung von automatisierten Kundenlösungen vorangetrieben werden. Auf der GACon 2020 lernst du viele spannende Ansätze rund um den effektiven Einsatz von Google Analytics kennen. Lass‘ dich in Wien auf der Konferenz inspirieren, wie du das Tool effektiv für dich und dein Unternehmen nutzen kannst.

Der Initiator der GACon 2020

Siegfried Stepke ist geschäftsführender Inhaber von e-dialog, der größten Spezialagentur für Data Driven-Advertising in Österreich. Stepke initiiert die jährlich stattfindende GACon und ist auch 2020 wieder dabei. E-Dialog wurde 2003 gegründet und umfasst 45 Mitarbeiter am Hauptsitz Wien und in einer Niederlassung in Zürich sowie Berlin. Das Motto der Agentur: Es muss datengetrieben sein, sonst machen wirs nicht. So entwickelt die Agentur Digital Advertising-Lösungen für führende Unternehmen – geleitet von hochspezialisierten Mitarbeitern. Die GACon ist der Auftakt einer jährlich stattfindenden Reihe von Digitalkonferenzen. Es folgen die Google Marketing Plattform Conference im September in Köln und der ProgrammatiCon im Oktober in Wien.

Siegfried Stepke bei der GACon © Jennifer Fetz

