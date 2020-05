Facebooks Avatare erobern die Online-Welt

Letztes Jahr führte Facebook eine neue Spielerei ein: Facebook Avatare sollten User über das ganze soziale Netzwerk hinweg begleiten und in Stories, Chats sowie im Feed verfügbar sein. Zunächst wurde das Feature in Australien ausgerollt, nun können auch europäische und US-amerikanische User ihren eigenen Avatar erstellen.

Die Facebook Avatare gleichen dabei Snapchats Bitmojis, die mittlerweile sogar eine eigene Serie haben. User kreieren den Avatar nach ihren eigenen Vorstellungen. Viele entscheiden sich dazu, eine virtuelle Version von sich selbst zu gestalten, die Avatare können jedoch auch komplett anders aussehen. Dabei bietet Facebook jetzt eine erweiterte Auswahl an Frisuren, Hautfarben und Outfits. User können so einen individuellen Facebook Avatar erstellen.

So much of our interactions these days are taking place online, which is why it’s more important than ever to be able to express yourself personally on Facebook,