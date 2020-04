Facebook launcht neue Pärchen-App „Tuned“

Facebook hat eine neue App für Paare auf den Markt gebracht: Tuned. Das neuste Projekt von Facebooks NPE-Team (New Product Experimentation) stellt die private Kommunikation zwischen zwei Partnern einer Liebesbeziehung in den Mittelpunkt. Das News-Portal The Information entdeckte die neue Facebook App als Erstes. Bei Tuned handelt es sich um eine Plattform, auf der Paare privatere Inhalte wie Notizen, Bilder, Lieder von Spotify oder einfach Nachrichten miteinander teilen können, die sie nicht über andere, öffentlichere Social-Media-Kanäle teilen wollen. In der Beschreibung von Tuned im App Store heißt es:

With Tuned, you can be as mushy, quirky, and silly as you are together in person, even when you’re apart. Creatively express your love, share your mood, exchange music, and build a digital scrapbook of your special moments.