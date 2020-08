Facebook holt erneut zum Schlag gegen die Konkurrenz-Plattform TikTok aus und testet ein neues Feature. In der App des sozialen Netzwerks wird für ausgewählte User nun im Haupt-Feed ein Short Video Stream angezeigt. Social-Media-Experte Matt Navarra postete Screenshots des neuen Feature-Tests auf Twitter.

INTERESTING! Facebook is also testing a ‘short videos’ feed with TikTok-like swipe up in its main app This appears to be in addition to Instagram Reels h/t @roneetm pic.twitter.com/0XHiSowCwW

Besonders interessant ist, wo Facebook das neue TikTok-artige Feature testet: In Indien. Hier wurde die chinesische Kurzvideo-App vor kurzem erst mit zahlreichen anderen Apps aus China verboten. Versucht der Social-Media-Riese hier die Lücke zu füllen, die der TikTok-Bann hinterlassen hat?

Zusätzlich zum neuen Short Video Stream bietet Facebook den Usern die Möglichkeit, ihre Videos zu bearbeiten. So können Nutzende Schriften einfügen und die Clips auf maximal 26 Sekunden zuschneiden. Facebook bestätigte gegenüber dem Online-Portal TechCrunch in einem Statement:

We’re always testing new creative tools so we can learn about how people want to express themselves. Short-form videos are extremely popular and we are looking at new ways to provide this experience for people to connect, create and share on Facebook.