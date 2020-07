Facebook Update: Screen Sharing für mobile und Markierung für Wahl-Posts

Facebook verkündete, dass User künftig mit gleich zwei neuen Features rechnen können. Eines davon wird vor allen Dingen Nutzende freuen, die hauptsächlich über Videocalls mit ihren Liebsten in Kontakt bleiben. Denn der Social-Media-Konzern erweitert den Messenger und die Messenger Rooms für mobile um eine Screen-Sharing-Option. Wischen User während eines Videocalls die untere Navigationsleiste nach oben, können sie auf das neue Feature zugreifen. Mit einem einfachen Klick auf den Button „Share your Screen“ kann dann der Bildschirm des Gerätes mit dem Gesprächspartner geteilt werden. Facebook erklärt:

Screen sharing allows people to instantly share their screen with friends and family one-on-one or in a group video call with up to eight people, and up to 16 people in Rooms, while using Messenger on their mobile devices. We know people are trying to stay connected more than ever, and screen sharing is the latest feature we’re rolling out to bring people closer together.