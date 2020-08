Facebook geht gegen Inhalte der Verschwörungsgruppe QAnon vor

Ein Bericht des News-Portals NBC News legte offen, dass auf Facebook eine Vielzahl von Gruppen bestehen, die Inhalte der gefährlichen Verschwörungsgruppe QAnon teilen. Die Facebook-Gruppen umfassen meist mehrere tausend Mitglieder. Auch Pages, die die hanebüchenen Theorien der QAnon-Gruppe teilen, weisen Follower im Millionenbereich auf. Da das nicht nur die Verbreitung von Verschwörungstheorien und Desinformationen begünstigt, sondern auch ernsthafte und gefährliche Konsequenzen haben kann, verkündete Facebook heute, gegen derartige Gruppen und Pages vorzugehen. Die Social-Media-Plattform wolle künftig Verschwörungsgruppen auf der Seite konsequent löschen. Zusätzlich sollen die Richtlinien bezüglich des Umgangs mit der Verbreitung von Verschwörungstheorien und gewaltverherrlichenden Inhalten überarbeitet werden. Facebook erklärt:

Today we are taking action against Facebook Pages, Groups and Instagram accounts tied to offline anarchist groups that support violent acts amidst protests, US-based militia organizations and QAnon. [We’re also] expanding our Dangerous Individuals and Organizations policy to address organizations and movements that have demonstrated significant risks to public safety, but do not meet the rigorous criteria to be designated as a dangerous organization and banned from having any presence on our platform.