Facebook Pages können nur noch eine begrenzte Anzahl an Ads gleichzeitig laufen lassen

Facebook limitiert die Anzahl der Ads, die eine Facebook Page gleichzeitig laufen lassen kann. Bereits im November vergangenen Jahres kündigte das soziale Netzwerk die Änderung an. Nun gibt es weitere Einzelheiten zu den Ad Limits bekannt.

Viel hilft viel? Nicht bei Ads, sagt Facebook und geht einen Schritt, der für das profitorientierte Unternehmen als ungewöhnlich gelten könnte: Die Anzahl der Ads, die eine Facebook Page gleichzeitig laufen lassen kann, wird limitiert. Demnach könnten auch die Einnahmen für Facebook sinken. Das Limit verändert sich je nach Ausgaben der Advertiser für Anzeigen. Die Grenze für die größten Pages, die mehr als zehn Millionen US-Dollar pro Monat für das Advertising auf Facebook ausgeben, liegt bei 20.000 Ads.

Facebook möchte Advertiser damit nicht verärgern, sondern ihnen vielmehr helfen. Laut dem Business Post soll so die Ad Performance gesteigert werden. Viele Advertiser seien durch die große Anzahl an Targeting- und Testing-Möglichkeiten dazu verleitet, so viele verschiedene Anzeigen wie möglich auszuprobieren und die bestehenden Ads ständig zu verändern. Dadurch würden es aber weniger Ads aus der sogenannten Learning Phase herausschaffen.

When an advertiser runs too many ads at once, each ad delivers less often. This means that fewer ads exit the learning phase, and more budget is spent before the delivery system can optimize performance,