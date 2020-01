Wenn mehrere Admins eine Seite auf Facebook verwalten, waren diese bisher in der Lage, zu sehen, wer als Seite Content postet. Jedoch war nicht sichtbar, welche anderen Aktionen die Page Admins im Namen der verwalteten Seite ausführen. Mit einem Update, dass Social-Media-Experte Matt Navarra zuerst entdeckte, ist genau das nun möglich.

In der Page Management History wird ab sofort angezeigt, welche Aktionen andere Seiten-Admins ausgeführt haben. Außerdem werden Page Admins bei Aktionen der anderen Administratoren benachrichtigt. Darunter fallen Aktionen wie:

Den Seitenmanagement-Verlauf, wie er in der deutschen Facebook-Version heißt, findest du in den Einstellungen deiner Seite im Menü ganz unten. Das neue Feature erlaubt es, den Verlauf bis zum 1. November 2019 zurückzuverfolgen oder über den Business-Manager herunterzuladen.

Ende der vergangenen Woche sorgte ein Sicherheits-Bug für einiges an Aufsehen. Im Zuge eines Code Updates waren Seitenadministratoren von Donnerstagabend bis Freitagmorgen öffentlich einsehbar, obwohl die betreffenden Seiten sich dazu entschieden hatten, Admins anonym posten zu lassen. Besonders bei politischen oder religiösen Seiten ist es oft im Interesse der Betreiber, das eigene Profil nicht öffentlich sichtbar auf der Seite verlinkt zu haben. Unklar blieb jedoch, ob es sich bei dem Code Update um das neue Page Management Feature handelte. Facebook gab Wired gegenüber ein Statement zu dem Vorfall ab:

We quickly fixed an issue where someone could see who edited or published a post on behalf of a Page when looking at its edit history. We are grateful to the security researcher who alerted us to this issue.