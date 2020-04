Facebook launcht neue Messenger App für die Apple Watch

© Facebook

Das NPE-Team (New Product Experimentation) des Social-Media-Konzerns Facebook brachte diese Woche eine exklusive App für die Apple Watch auf den Markt. Ab sofort können User die App Kit im Apple Store herunterladen. Der Name ist eine Abkürzung für den englischen Ausdruck „Keep in Touch” (deutsch „in Kontakt bleiben“). Mit der App können Nutzende mit nur einem Tab auf den Bildschirm ihrer Smartwatch Sprachnachrichten, ihren Standort oder Emojis mit ihren engsten Kontakten teilen. In der App-Beschreibung heißt es:

You also have easy access to speech-to-text. We hope that Kit helps you keep in touch with those most important to you – without constantly needing to pick up your phone.

Das Online-Portal TechCrunch, das die App entdeckte, stellte eine frappierende Ähnlichkeit mit Apples eigenem Service iMessage fest. Denn bis auf die Tatsache, dass die Nachrichten bei Kit über den Facebook Messenger verschickt werden, gibt es keine Unterschiede.

Wieso launcht Facebook jetzt eine Messenger App für die Apple Watch?

In der momentanen Lage ist es nur schwer nachvollziehbar, warum Facebooks NPE-Team Kit launcht. In der Beschreibung der App findet sich weder ein Bezug auf die Coronapandemie noch ein signifikanter Vorteil für die User gegenüber iMessage. Kit ist bereits die zweite App, bei der die Motivation hinter der Entwicklung nicht offensichtlich ist. Denn vergangene Woche brachte Facebooks Experimentier-Team die Pärchen-App Tuned auf den Markt. Diese wurde exklusiv für die Kommunikation zwischen Menschen in einer Beziehung konzipiert. Warum Facebook neben drei Messenger-Diensten nun eine App gesondert für Paare launcht, ist vielen unklar.

Kit ist bereits das sechste Produkt des NPE-Teams. Nach der Chat App Bump, der Meme App Whale und der Musik-App AUX brachte Facebook auch den potentiellen Pinterest-Konkurrenten Hobbi auf den Markt. Keine dieser Experimente brachte bisher den Durchbruch auf dem App-Markt. Trotzdem probiert Facebook weiterhin alles aus, um die nächste erfolgreiche Social-Media-Plattform zu finden. Und der Druck ist groß: Denn mit TikTok etabliert sich gerade ein neuer ernstzunehmender Konkurrent auf dem Markt. Die Messenger App Kit dürfte dabei momentan nicht besonders hilfreich sein, Facebooks Status als Platzhirsch zu behaupten. Trotzdem ist die neue App ein Zeichen dafür, dass Facebook das eigene Angebot weiter ausbauen und auch andere Medien erschließen will. Kit ist nämlich die erste App des Social-Media-Riesen, die für die Apple Watch konzipiert wurde.