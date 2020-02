Wechsel auf die dunkle Seite: Bekommt Facebook endlich den Dark Mode?

© Joshua Hoehne - Unsplash

Die Facebook App ist eine der wenigen Social Media Apps, die noch keinen Dark Mode hat. Mit dieser Einstellung können User das Interface der App verändern und dieses von hell zu dunkel umstellen. Das dunkle Layout ist bei den Nutzenden sehr beliebt, es sieht cool aus, verbraucht weniger Akku und galt lange Zeit sogar als freundlicher für die Augen. Letzteres wurde allerdings leider widerlegt. So oder so: Facebook User fiebern schon länger der Dark-Mode-Option entgegen. Und das neuste Update gibt allen Grund zu Hoffnung. Denn die Facebook Lite App – eine schmalere Version der Facebook App, die für Gebiete mit unbeständigem Internetzugang entworfen wurde – verfügt jetzt über den Dark Mode.

Der Dark Mode lässt sich einfach unter dem Menüpunkt oben rechts in der App einstellen, Screenshot

Nach Facebook Lite und Facebook Messenger: Wird es auch auf Facebook dunkel?

Auch der Facebook Messenger soll auf die dunkle Seite wechseln. Reverse-Engeneering-Expertin Jane Manchun Wong verkündete auf Twitter, dass Facebook den Dark Mode in der Messenger App der Social-Media-Plattform testet. Der dunklere Modus soll laut Wong weltweit für alle User mit mindestens Android in der 10. Version als Betriebssystem und folgende ausgerollt werden. In Deutschland ist der Dark Mode bereits jetzt für den Messenger verfügbar.

Der Dark Mode für den Facebook Messenger kann ganz einfach eingestellt werden, Screenshot

Du möchtest den Dark Mode im Messenger aktivieren? Tippe einfach in der App oben links auf dein Profilbild und verschiebe dann den Nachtmodus-Regler. Wann weltweit mit dem Dark Mode in der regulären Facebook App gerechnet werden kann, ist noch unklar. Aber der Test sowie die Umstellung der Facebook Lite App auf das dunklere Interface lassen darauf schließen, dass die Einführung des Dark Modes nicht mehr lange auf sich warten lässt.