Mittlerweile nutzen viele User die großen Social-Plattformen als Nachrichtenquelle. Auf Twitter, Facebook und Co. sind die Posts aktuell und verbreiten sich schnell. Ebenso schnell verbreiten sich aber auch Falschinformationen, die Facebook besonders jetzt zu Coronazeiten versucht einzudämmen. Dabei ergriff das soziale Netzwerk jedoch zu drastische Maßnahmen, wie TechCrunch berichtet. Fälschlicherweise wurden diverse Links als Spam markiert, die unter anderem zu Artikeln rund um Corona führten.

Der Spam-Filter des Facebook News Feeds verhinderte zum Beispiel ausgehende Links der Seiten Medium, Buzzfeed und USA Today. Weder in Posts noch in Kommentaren konnte zu den entsprechenden Quellen verlinkt werden. Viele der Links sollten Informationen zum Coronavirus bereitstellen, jedoch waren nicht ausschließlich Artikel zu dem Thema betroffen. Der Fehler fiel schnell auf und ein Sprecher von Facebook erklärte gegenüber TechCrunch:

We’re looking into this right now and working as quickly as possible to share information. [I] can confirm at this point that we’re looking into the matter, can’t confirm what might be happening just yet.