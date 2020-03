Facebook launcht schlankere Version des Messengers für iOS

Dass Facebook ein neues Design für die Messenger App plant, ist bereits bekannt. Allerdings kommt die neue Version nun doch schneller als gedacht – zumindest für iOS. Denn gestern verkündete Facebook auf dem hauseigenen Blog, dass bereits mit der Einführung der neuen Messenger-Version begonnen wurde. Unter dem Projektnamen „LightSpeed“, wurde seit 2018 an der App gearbeitet, um sie einfacher und schneller zu machen. Die neue App-Version ist schneller, schmaler und simpler. Das bedeutet, dass sich der Messenger laut Facebook doppelt so schnell öffnet wie bisher. Außerdem soll die neue Version nur ein Viertel so groß sein wie die ursprüngliche App. Der Messenger wurde auch vereinfacht. Auf dem Blog heißt es:

We’ve streamlined the app while keeping it rich with features and making it easier for our engineers to build better experiences. For instance, we’ve reduced the contact list from 40 versions to one that works consistently across the app. This not only helps with the cognitive load for people, but it also means engineers don’t need to build new experiences from the ground up.