Facebook unterstützt kleine Unternehmen oder: Wie nutze ich Hashtags auf Facebook?

Im Angesicht der Coronakrise möchte Facebook kleine Unternehmen unterstützen und stellte hierfür mehrere Neuerungen vor. Unter anderem werden Hashtags auf Facebook stärker in der Vordergrund gestellt, das Messaging mit Followern vereinfacht und ein neuer Sticker auf Instagram vorgestellt.

Auf dem sozialen Netzwerk Facebook sind Hashtags, anders als auf Instagram oder Twitter, kaum in Gebrauch. Dort sind viele Profile öffentlich eingestellt, schließlich geht es meist darum, von möglichst vielen anderen Accounts entdeckt zu werden und dabei helfen Hashtags. Anders ist es auf Facebook. Dort sind die meisten Inhalte nur für die Personen sichtbar, mit denen man vernetzt ist. Hashtags haben in dem Szenario also eine eher begrenzte Wirkung. Zwar sind diese klick- und suchbar, doch User sind sich uneinig, ob sie auch für mehr Reichweite sorgen. Mit einem nun auf der Plattform promoteten Hashtag sollen kleine Unternehmen unterstützt werden. Gleichzeitig könnte dieser ein Schritt zur vermehrten Nutzung von Hashtags sein.

Unter dem #SupportSmallBusinesses werden User von Facebook im News Feed dazu aufgefordert, ein Unternehmen vorzustellen und zu teilen, wie dieses unterstützt werden kann. Dies könnte zumindest in der Freundesgruppe der jeweiligen Person für Aufmerksamkeit sorgen, was bei einem kleinen, lokalen Business ein großer Pluspunkt sein kann. Hier könnte es eine Überlegung wert sein, unter den eigenen Followern dazu aufzurufen, den Hashtag zu nutzen.

Für Creator gibt es außerdem eine neue Option KMU zu unterstützen. Ein „in support of“ Tag zeigt über einem Post an, welches Unternehmen mit dem Post unterstützt werden soll. Er erscheint an der gleichen Stelle wie sonst der „Bezahlte Partnerschaft“-Tag, aber soll ganz deutlich aussagen, dass der Post nicht bezahlt wurde.

Für die Businesses selbst soll das Verwalten von Nachrichten im Messenger einfacher werden:

[W] e will be launching a major upgrade of the Business Inbox in Messenger, making it easy for businesses to communicate with customers directly in the Messenger app. With just a few clicks, businesses can also leverage our Chat Plugin to enable seamless chat experiences on their websites.