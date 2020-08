Facebook möchte das Engagement in Gruppen weiter fördern und hat jetzt ein neues Feature gelauncht, mit dem diese auch für Werbetreibende interessanter werden. Es gibt bereits die Möglichkeit, Ads in dem Feed einer Gruppe zu schalten. Nun können Gruppenmitglieder allerdings Posts absetzten, die als Partnerschaft mit einer Brand gekennzeichnet sind.

Damit erweitert Facebook seine Tools für Branded Content auf der Plattform. Der Social-Media-Experte Matt Navarra teilte auf Twitter einen Screenshot, in dem Facebook das neue Feature erläutert. Die Social-Media-Plattform erklärt:

Facebook has built monetization tools across different surfaces to help individuals and organizations generate reliable revenue that’s sustainable over time, and we’re excited to launch a set of tools that will enable communities, specifically, for the first time, to meaningfully monetize their engaged group audience by partnering with brands to create ‚branded‘ posts.