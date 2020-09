Facebook Gaming ermöglicht Streamern das Abspielen lizenzierter Songs

Mit der richtigen Musik im Hintergrund können Gaming Streams zu einem besonderen Erlebnis werden. Daher ist es für Streamer besonders hilfreich, wenn sie bei ihren Übertragungen auf lizenzierte, auch neue Songs zurückgreifen können. Daher bietet Facebook Gaming seinen Creatorn – zunächst Partner-Creatorn – jetzt eine riesige Musik-Bibliothek. Dafür schloss Facebook Deals mit der Universal Music Group, der Warner Music Group, Sony Music Entertainment, der Kobalt Music Group, BMG Publishing, Merlin und weiteren Labels ab.

Egal ob aktuelle Pop Hits aus den Charts, Klassiker aus den 80ern, Hip-Hop aus den 90ern oder Dance Floor Songs: Streams bei Facebook Gaming können jetzt deutlich vielfältiger gestaltet werden, was den Sound angeht. Schließlich darf als Hintergrundmusik nicht einfach Musik eingespielt werden, für die keine Lizenzierung vorliegt – hier hat YouTube Gaming anderen Streaming-Plattformen bereits etwas voraus.

Nun hat Facebook auf dem Facebook Gaming Blog erklärt, dass es die Kooperation mit diversen Labels für Streamer möglich macht, aus einer Vielzahl von Songs auszuwählen, die ihre Übertragung auditiv untermalen soll. Dabei werden zunächst die Facebook-Gaming-Partner auf diese Option zurückgreifen können; doch schon bald soll die Bibliothek für alle Creator verfügbar gemacht werden. Doch auch schon jetzt können die Level Up Creator Musik für ihre Streams einsetzen.

Das Wichtigste zuerst: Streamer dürfen die Musik nur im Hintergrund abspielen, Game Sounds und ihre Stimme müssen im Vordergrund zu hören sein. Das Abspielen von Musik im Stream, ohne ein Spiel zu spielen, ist ein No-Go.

Facebook teilt im Blogpost zur neuen Option eine Reihe von Insights zur Nutzung von Musik bei Facebook Gaming. So können beispielsweise alle Level Up Creator auf die tausende Tracks umspannende Sounds Collection von Facebook zugreifen, und das kostenfrei. Songs hieraus können auch bei Videos auf Facebook und Instagram eingesetzt werden. Wer nun Musik aus Facebooks neuer Bibliothek voller lizenzierter Songs spielen möchte, kann das über diverse Quellen tun. Facebook möchte hier künftig noch weitere Integrationen von Streaming-Diensten oder anderen Angeboten fördern.

Allerdings kann Facebook nicht alle Songs lizenzieren – und Lizenzierungen auch nicht überall weltweit anbieten.

Rights for music are complex; they vary based on territory and are subject to change,