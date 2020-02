Konkurrenz für Pinterest? Facebook launcht neue DIY App Hobbi

© Screenshot, Facebook

Facebook hat eine neue App auf den Markt gebracht: Hobbi. Das neuste App-Experiment des NPE-Teams (New Product Experimentation) hat eine offensichtliche Ähnlichkeit zur DIY- und Kreativ-Plattform Pinterest. Allerdings bietet Hobbi den Usern mehr Möglichkeiten. Nutzende können Inhalte nicht nur auf Pinnwänden organisieren, sondern auch Fotos und Videos ihrer Freizeitaktivitäten und DIY-Projekte hochladen und Themenkataloge anlegen. Außerdem soll die App dazu dienen, den Fortschritt eines Hobby-Projekts nachzuvollziehen. Wer also töpfert, ein Gartenhaus baut oder ein Bild malt, kann das mit Hobbi von Anfang bis Ende via Fotos und Videos dokumentieren und später mit Freunden teilen. Letzteres ist hierbei für die Entwickler aber augenscheinlich zweitrangig gewesen. Denn bis auf eine Funktion, mit der Videos erstellt und nach Abschluss des Projekts in einer externen App geteilt werden können, gibt es keinerlei Social-Media-Komponenten.

DIY Content: Sieht Facebook hier das größte Potential?

DigitalChamber #Apps#Social Facebook’s latest experiment is Hobbi, an app to document your personal projects https://t.co/2Uh4VQBgrvpic.twitter.com/8lXaXa21Od — European Chamber of Digital Commerce (@Juchtervbergen) February 13, 2020

Hobbi ist sehr simpel aufgebaut und verfügt über wenige Features, mit denen der eigene Content bearbeitet werden kann. Interessant ist allerdings die thematische Richtung, die Facebook mit der App einschlägt. Denn kurz vor dem Launch des App-Experiments wurde ebenfalls Tangi auf den Markt gebracht. Eine App, die von Googles Entwicklerteam Area 120 konzipiert wurde und Usern ähnliche Möglichkeiten wir Hobbi bietet. Googles DIY-App-Version orientiert sich allerdings eher an TikTok als an Pinterest. Festzuhalten bleibt aber, dass beide Unternehmen im DIY- und Kreativbereich experimentieren. Ein thematische Nische, in der Pinterest bisher noch klar dominiert.

Hobbi: Facebooks viertes App-Experiment

Hobbi ist bereits die vierte App, die das NPE-Team launcht. Im November 2019 kam Bump auf den Markt. Eine Chat-App, mit der User neue Freunde finden können. Außerdem launchte der Social-Media-Konzern Aux, eine Musik-App, und eine App mit dem Namen Whale, mit der Nutzende Memes bearbeiten können. Whale war das erste Experiment des NFP-Teams und wurde bereits vom Markt genommen. Dass die App-Experimente relativ schnell wieder eingestampft werden, ist laut Facebook nichts ungewöhnliches. So heißt es:

[…] NPE Team apps will change very rapidly and will be shut down if we learn that they’re not useful to people.

Hobbi ist seit gestern für iOS verfügbar. Allerdings nur in den USA, Kolumbien, Belgien, Spanien und der Ukraine.