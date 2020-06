Facebook als CRM: E-Mail-Kampagnen über Facebook Pages aufsetzen

Facebook scheint seiner Seitenmanager-App eine neue Funktion hinzugefügt zu haben. Wie SocialMediaToday berichtet, haben mehrere User ab sofort die Möglichkeit, Marketing E-Mails über die App zu versenden. Die Social-Media-Expertin Meg Coffey entdeckte die Option für ihre eigene Facebook-Seite und teilte Screenshots auf Twitter.

Send marketing emails from your page? What new sorcery is this Facebook?!



Have you seen this new feature where we can now send emails directly from Facebook? This is definitely new to me and only available on one account so far. pic.twitter.com/aSIkSx1uDo