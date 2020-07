© Facebook

Facebook reagierte diese Woche auf eine von dem Journalisten Kevin Roose angelegte Liste mit Themen, die am meisten auf der Plattform geteilt wurden. Da sich die Social-Media-Plattform bisher mit Insights diesbezüglich zurückhielt, analysierte Roose die Posts mit dem Tool Crowdtangle selbst und tweetete seine Ergebnisse anschließend.

Today's top-performing Facebook link posts by US pages are from:



1. Fox News

2. Fox News

3. Occupy Democrats

4. Fox News

5. Ben Shapiro

6. Ben Shapiro

7. Ben Shapiro

8. An0maly

9. Blue Lives Matter

10. Dan Bongino — Kevin Roose (@kevinroose) July 20, 2020

Diese Listen waren bis dato häufig die Basis für Kritik an Facebook. Denn dem Ranking von Roose zufolge wurden vornehmlich Links aus dem rechtspolitischen Spektrum geteilt. User befürchten, dass dies durch den Facebook-Algorithmus zustande kommt, der Posts, die eine gewisse Engagement Rate aufweisen zusätzlich pusht. Um dieser Kritik entgegen zu wirken, führte Facebook jetzt eine eigene Analyse durch und klärte über Fehler in der auf Twitter veröffentlichten Liste auf. John Hegeman, Head of News Feed bei Facebook, erklärte:

Some important things to consider about these lists. […] While some link posts get a lot of interactions, likes or comments, this content is a tiny percentage of what most people see on Facebook.

Weiter sagt Hegemann, dass die Daten, die Roose verwendet zwar korrekt sind, diese aber nur einen kleinen Teil der auf Facebook geposteten Inhalte widerspiegelt. So würde nur die Interaktionsrate, die ein Post von einem Publisher aufweist, betrachtet werden, nicht aber die Shares der User untereinander. Daher schreibt Hegemann:

[Posts] from these Pages don’t represent the most-viewed news stories on Facebook. CrowdTangle calculates interactions, not impressions, which is the number of people who see posts. Pages in these lists see high engagement because followers, or those interacting with the posts, are passionate. But it shouldn’t be confused with what’s most popular.

News Content wird am meisten auf Facebook geteilt

Hegemann postete unter die Listen des Journalisten einige von Facebook erstellte Rankings zum Vergleich. Dabei fällt auf, dass die am meisten geteilten Inhalte von vertrauenswürdigen Publishern wie ABC News, CNN oder Dailymail stammen.

6/6 As you've noted, some authoritative sources on COVID information (ie UNICEF, AARP) get more amplification by us. We are removing them from this list since you did, but the fact remains that these posts still get high reach and would otherwise be included in the Top 10. pic.twitter.com/92dWtpKtii — John Hegeman (@johnwhegeman) July 20, 2020

Die Listen von Hegemann und Roose zeigen, dass News Content am weitesten auf der Plattform verbreitet ist. Allerdings entstammen diese – anders als die ursprünglichen Rankings vermuten lassen – nicht nur aus der rechten Ecke der Medienlandschaft. Neben Nachrichten werden auch Promi-Klatsch, Comedy Content und GIFs sehr häufig auf Facebook geteilt.

Facebook News: Mehr Insights für Publisher

Facebook hielt sich mit der Veröffentlichung derartiger Insights bisher zurück. Und obwohl die nun geposteten Daten nicht überraschen, können sie Publishern trotzdem dabei helfen, herauszufinden, welcher Content bei der Zielgruppe gut ankommt. Gerade hinsichtlich der neu eingeführten Facebook News sind dies wichtige Informationen für Publisher, die über die Plattform News verbreiten möchten. Hegemann versprach deshalb in einem Twitter Post, künftig mehr Insights zu teilen.

Was in sozialen Medien geschieht, beeinflusst die Kundenstimmung bezüglich Ihrer Produkte und Dienstleistungen und im Endeffekt auch Ihrer Marke. Erfahren Sie, was Sie tun können, um Gespräche über Ihre Marke in die richtige Richtung zu lenken.

Jetzt kostenlos herunterladen