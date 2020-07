Facebook Ads: 5 häufige Fehler und wie du sie vermeidest

© Facebook

Facebook ist eines der größten sozialen Netzwerke der Welt. Ad-Kampagnen auf der Plattform zu schalten, hat daher für Werbetreibende viele Vorteile. Denn diese können nicht nur nachvollziehbar die Brand Awareness steigern, sondern auch die Verkaufszahlen. Allerdings sind nicht alle Facebook Ads gleich aufgebaut und das Übersehen einer simplen Einstellung kann nicht nur den Erfolg der Kampagne, sondern auch viel Werbebudget kosten. Wir zeigen dir die fünf häufigsten Fehler, die Werbetreibende auf Facebook begehen und wie du sie vermeiden kannst.

1. Facebook Ads hoch frequentiert ausspielen lassen

Genau wie eine Fernseh- oder Radiowerbung sollten die Ads auf Facebook nicht ununterbrochen ausgespielt werden. Dies passiert, wenn Werbetreibende kein Limit festlegen, wie häufig Usern die Anzeige angezeigt werden soll. Damit riskieren Advertiser eine Übersättigung ihrer Zielgruppe. Tatsächlich belegt eine Studie der Marketing-Plattform The Drum, dass User schon nach drei Tagen von einer Kampagne übersättigt sein können. Der gewünschte Effekt – Steigerung der Brand Awareness und der Verkaufszahlen – bleibt dann meist aus oder kehrt sich sogar in das Gegenteil um. Die potentiellen Kunden sind genervt von der Werbung oder beachten diese nicht mehr.

So vermeidest du den Fehler: Am einfachsten umgehst du diesen Fehler, indem du einen angepassten Zeitplan für deine Facebook-Ad-Kampagne festlegst. Dadurch kannst du deine Werbeanzeigen zu den Tageszeiten ausspielen lassen, in denen deine Zielgruppe am aktivsten ist.

2. Verlinkungen auf irrelevante Landing Pages

Ansprechende Facebook Ads zu schalten, ist nur der erste Schritt, um den User von dir zu überzeugen. Wer erfolgreich auf der Plattform werben möchte, muss sich auch Gedanken machen, was nach dem Klick passiert. Bei vielen Brands werden die Nutzenden auf eine Landing Page weitergeleitet. Auf dieser müssen die in der Ad gegebenen Versprechen dann auch eingehalten werden, um einen potentiellen Kunden zu einem Kauf zu überzeugen. Unglücklicherweise machen viele Unternehmen den Fehler, auf irrelevante Landing Pages zu verlinken. Einige Advertiser gehen sogar so weit, dass sie ein bestimmtes Produkt in der Anzeige bewerben, den User dann aber auf eine ganz andere Landing Page schicken. Das kann bei den Nutzenden zu Frustration und einer schlechten User Experience (UX) führen. Sieht der User nach einer derartigen Erfahrung erneut eine Werbung von diesem Unternehmen, wird er höchstwahrscheinlich nicht nochmal draufklicken.

So vermeidest du den Fehler: Versichere dich, dass deine Ad auch zu der richtigen Seite verlinkt ist. So verbindet der User nicht nur eine positive Erfahrung mit deiner Brand, sondern du kannst eine Verschwendung von Ad-Budget ebenfalls umgehen.

Es wird für Händler und Markenhersteller immer wichtiger, auch am internationalen Markt zu bestehen. E-Commerce-Experten zeigen dir in diesem Whitepaper, wie dein Unternehmen auch global erfolgreich sein kann.

Jetzt kostenlos herunterladen

3. Ständiges Herumbasteln an der Ad-Kampagne

Facebook bietet Advertisern viele Möglichkeiten und kann mit der großen Reichweite zu einem effektiven Marketing Tool werden. Allerdings bringen nicht alle Facebook-Ad-Kampagnen den gewünschten Erfolg. Ein Grund dafür ist, dass viele Marketer die eigene Kampagne wenige Stunden nach dem Start nochmal überarbeiten. Da Facebooks Ad-System die Kampagnen durch maschinelles Lernen optimiert, könnte dies zum Problem werden. Denn das Machine-Learning-System braucht Zeit, um die User-Reaktion zu analysieren und die Kampagne dementsprechend anzupassen. Facebook erklärt diese Lernphase wie folgt:

„The learning phase is the period when the delivery system still has a lot to learn about an ad set. During the learning phase, the delivery system is exploring the best way to deliver your ad set – so performance is less stable and cost-per-action (CPA) is usually worse. The learning phase occurs when you create a new ad or ad set or make a significant edit to an existing one.“

Eine weitere Studie ergab, dass es zwischen 24 und 48 Stunden dauern kann, bis Facebooks System die Ads aufgrund der gesammelten Danten optimiert hat. Läuft eine Kampagne also nicht lang genug oder wird nach wenigen Stunden wieder verändert, wird dieser Punkt niemals erreicht und die Ad-Kampagne kann nicht maximal effektiv ausgespielt werden.

So vermeidest du den Fehler: Geduld ist eine Tugend – und in diesem Fall eine, die sich auszahlt. Deswegen bastel nicht nach einigen Stunden an deiner Kampagne herum und stelle im Vorfeld sicher, dass die Ads sowie die Einstellungen soweit es geht optimiert sind.

4. Die automatische Überprüfung im Ad Manager nicht nutzen

Auch die beste Kampagne verliert irgendwann an Effektivität. Selbst Advertiser, die ihre Ads regelmäßig hinsichtlich ihrer Performance überprüfen, übersehen auf die Dauer sehr wahrscheinlich einige Probleme und Fehler. Das kann dazu führen, dass der Cost per Acuisition (CPA) steigt, was das Marketing-Budget langfristig belastet. Grund hierfür ist ein Fehler, der ganz unkompliziert aus der Welt geschafft werden kann. Denn Facebook bietet im Ad Manager bereits ein Feature an, das Advertisern helfen soll, unnötige Ad Spendings zu umgehen: Automatische Regeln.

Diese ermöglichen es den Brands, ihre Kampagne oder Ad auf Facebook ganz einfach zu starten und zu beenden oder das Budget anzupassen. Facebook erklärt die automatischen Regeln wie folgt:

Wenn du automatische Regeln im Werbeanzeigenmanager erstellst, überprüfen sie automatisch deine Kampagnen, Anzeigengruppen oder Werbeanzeigen, aktualisieren sie oder benachrichtigen dich über Veränderungen. Neben den automatischen Überprüfungen und Benachrichtigungen ergreift das Tool für dich auch die erforderlichen Maßnahmen.

So vermeidest du den Fehler: Nutze die automatischen Regeln zur Überprüfung deiner Ad-Kampagne. Mit diesen kannst du unter anderem den CPA sowie die Anzahl der Impressions festlegen oder die täglichen Ausgaben für deine Kampagne limitieren.

5. Keine Experimente wagen

Jede Zielgruppe ist anders. Das heißt, dass diese auch anders auf Ads reagieren oder mit diesen interagieren. Es sollte für Advertiser daher keine Überraschung sein, dass für die unterschiedlichen Target Groups auch verschiedenartige Ad-Typen benötigt werden.

Viele Brands versteifen sich auf die klassischen Facebook Ads im News Feed und verschenken damit das Potential, das zum Beispiel GIFs oder Videos in bestimmten Fällen hätten. Eine von Facebook veröffentlichte Fallstudie zeigt, wie wirksam beispielsweise kurze Videoclips in den Facebook Ads sein können. In der Studie heißt es:

In this case, the 6-second ads delivered an 11% increase in estimated ad recall, 12% increase in return on ad spend and 271% increase in video completion rate – proving to be most effective in driving results for the brand. The 6-second ads also resulted in incremental lift across several other key metrics including conversion rate, average purchase value and clickthrough rate.

So vermeidest du den Fehler: Experimentiere mit verschiedenen Arten von Werbeanzeigen auf Facebook. Führe einen A/B-Test mit verschiedenen Formaten durch und überprüfe, welcher Ad-Typ am besten zu deiner Zielgruppe passt. So kannst du nicht nur erfolgreichere Kampagnen gestalten, sondern sparst dadurch auch noch Werbebudget ein.