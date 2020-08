Facebook möchte die Accounts der User mit ihren News Subscriptions verknüpfen

Vor wenigen Monaten hatte Facebook einen neuen Bereich für Nachrichteninhalte gelauncht. Vergangene Woche wurde bekannt, dass Facebook News bald auch in Deutschland verfügbar sein werden. Über einen eigenen News Tab können User lokale und internationale News verfolgen. Die Inhalte stammen dabei von kooperienden Verlagen. Mit dem Test eines neuen Features möchte Facebook nun das Abonnentenkonto bei den Publishern mit dem Facebook-Konto verknüpfen.

Sobald Facebook einen Abonnenten von einem seiner Verlagspartner erkennt, soll dieser Abonnent dazu eingeladen werden, sein News-Konto mit seinem Facebook-Konto zu verknüpfen. So würden Artikel, die hinter einer Paywall sind und ein erneutes Einloggen erfordern würden, direkt abrufbar sein. Sobald die Accounts verlinkt sind, sollen dem Abonnenten vermehrt Inhalte des jeweiligen Publishers angezeigt werden. Drei Publisher testen das Feature bereits: The Atlanta Journal-Constitution, The Athletic und die Winnipeg Free Press. Laut Facebook erhöhten sich Artikelklicks bei verknüpften Konten um 111 Prozent, außerdem entschieden sich statt 34 Prozent nun 97 Prozent der Facebook User dazu, dem Publisher auch zu folgen. Charlotte Winthrop, Vice President of Product Marketing bei The Athletic, zeigt sich begeistert:

This enhances the experience for our subscribers, keeping them engaged with The Athletic and up-to-date on their favorite teams, leagues and players.

Bisher konnten User, die auf Facebook einen interessanten Artikel angezeigt bekamen, nicht direkt auf diesen zugreifen, auch wenn sie für ein Abonnement bei dem Publisher zahlten. Stattdessen mussten sie Facebook verlassen, die jeweilige App oder Website des Publishers öffnen und dort nach dem Artikel suchen. Mit dem neuen News-Feature gingen Publishern vermutlich deutlich weniger Leser und Leserinnen auf diesem Weg verloren.

Once a reader has linked their subscription, any visit to us from Facebook delivers a seamless and frictionless experience directly to the content they expect. We expect that this will help us to build longer and more frequent engagement with our customers, which will translate to greater retention and customer satisfaction, and maybe a bit less customer support,