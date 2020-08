Effektives TikTok Marketing: Ausverkauftes Produkt und verdoppelte Follower-Zahl für Gewürzhändler Just Spices

© Just Spices, Hello Im Nik - Unsplash

Die Follower-Zahl auf TikTok verdoppelt, die Reichweite des gebrandeten Hashtags #justspices innerhalb einer Woche um 140 Prozent gesteigert und das neue Produkt Mac & Cheese in nur drei Monaten ausverkauft: Diese Effekte versprechen sich viele Marken von Social-Media-Kampagnen. Der Online Shop für Gewürze Just Spices hat diese Erfolge im Rahmen einer TikTok-Kampagne feiern können, bei der man auf die populäre Duett-Funktion sowie ein Influencer und Brand Takeover setzte. OnlineMarketing.de hat erfahren, wie die Marke es geschafft hat, bei TikTok mit seinen besonderen Ads durchzustarten.

Neue Community auf TikTok ansprechen: Ein Produkt im Stil der Plattform vorstellen

Wie schafft man es, nicht nur die eigene Marke, sondern auch ein konkretes Produkt auf einer Plattform wie TikTok zu popularisieren? Möglichst nativ wirkende Ads und die Integration eines Brand-bezogenen Hashtags sind ein wichtiger Ansatz. Richtig eingesetzt, können mit diesen Hebeln schnell Erfolge in der Engagement-starken App erzielt werden.

Auch der Online-Gewürzhändler Just Spices versucht sich derzeit an ausgiebigem TikTok Marketing und konnte bereits einige Erfolge feiern. Neben den starken Social-Präsenzen auf Facebook und Instagram – bei Instagram folgen bereits 291.000 Menschen der Marke – wollte die Brand sich bei der insbesondere bei jüngeren Generationen beliebten Kurzvideo-App TikTok etablieren. Inzwischen hat Just Spices Unternehmens-Account rund 12.000 Follower und über 120.000 Likes vorzuweisen. Beinahe noch relevanter aber dürfte sein, dass der Brand Hashtag #justspices derzeit schon über 8,6 Millionen Aufrufe zählt – eine Reichweite, die keinen direkten finanziellen Gegenwert hat, aber für das Branding und mittelfristig den Produktabverkauf absolut wertvoll ist. 140 Prozent Zuwachs bei der Hashtag-Verwendung binnen einer Woche sprechen für sich. Denise Pottkämper von Just Spices erklärt OnlineMarketing.de:

Wir sind gerade super aktiv auf TikTok, vor allem ist die App für uns spannend, da wir uns dort neben unseren starken Accounts auf Instagram und Facebook eine komplett neue Community aufbauen können.

Bei der TikTok Community kam insbesondere das neue IN MINUTES Fix-Produkt „Mac & Cheese“ gut an. Daher fokussierte sich die Marke vor allem auf die Promotion dieses Produkts, das seinen Launch am 1. Mai 2020 feierte. Ende Juli war es zwischenzeitlich ausverkauft (inzwischen ist es wieder vorrätig) – auch, weil die TikTok Ads dafür so gut funktioniert haben.

Der Aufbau der erfolgreichen Kampagne

Just Spices gehörte zu den ersten Marken in Deutschland, die Zugang zu TikToks Ads-Plattform hatten. Wichtig war der Marke beim Erstellen einer Kampagne, das Produkt im Stil der Plattform zu präsentieren, um eine starke Wahrnehmung der Ads zu generieren.

Deshalb wurde beispielsweise auf die beliebte Duett-Funktion zurückgegriffen: Mit dem “Mac & Cheese Ninja Video” wurde für die User ein Anreiz zum Interagieren via Duett geschaffen. Die Duett-Funktion erlaubt TikTokern, auf ein bestehendes Video mit eigenem Content zu reagieren, etwa im Split Screen.



Doch dieser Ansatz war nicht der einzige. Denn Just Spices hat sich eine Seite des TikTok Playbooks von Cookie Bros. kopiert und eine bekannte und gerade auf dieser Plattform erfolgreiche Strategie verfolgt. Als das Produkt Mac & Cheese nämlich online vergriffen war, forderte die Marke die User auf, in Supermärkten danach zu suchen.

Zusammen mit Influencern wie bigbangbash, coupleontour oder anna_strigl wurden Takeovers des Accounts von Just Spices durchgeführt, um die Reichweite des Produkts zu steigern.

Zusätzlich ruft die Brand auf der Account-Seite dazu auf, Marktleiter im Supermarkt darüber zu informieren, dass sie gern Mac & Cheese im Sortiment sehen würden, wenn es nicht vorhanden ist; ganz ähnlich wie bei der Kampagne von Cookie Bros., die ebenfalls äußerst erfolgreich war.

Der TikTok Account von Just Spices, Screenshot TikTok

Erfolg auf verschiedenen Ebenen

Die ersten Kennzahlen für den Erfolg der Kampagne wurden angeführt, ein Follower-Wachstum und die vielfache Verwendung das gebrandeten Hashtags sollten aber nur der Anfang sein. Der zwischenzeitliche Ausverkauf eines Produkts zielt darauf ab, auch finanziell zu belegen, wie effektiv nativ wirkende TikTok Ads sein können.

Neben dem positiven Start für das Produkt in der Kurzvideo-App kann Just Spices aber auf ein womöglich noch viel relevanteres Ergebnis zurückschauen: Man konnte eine im Digitalraum ganz neue Zielgruppe nicht nur ansprechen, sondern zu Engagement und Conversions verleiten. Und bei fortlaufender Content-Produktion für TikTok dürfte diese Zielgruppe auch für kommende Produkte empfänglich sein. Viel mehr kann man sich von Social-Kampagnen kaum versprechen. Einzig die globale Unsicherheit über die Weiterentwicklung des Status der App könnte die Erfolge jüngerer TikTok-Kampagnen etwas dämpfen.