Corona: Mit effektiven Marktplatz-Management erfolgreich durch die Krise

Die Coronapandemie zwingt viele Businesses zum Umdenken, wenn es um den Verkauf der eigenen Produkte geht. Der Retter in der Not: E-Commerce. Die Plattform ChannelAdvisor unterstützt dich beim Online-Handel effektiv und nachhaltig. [Anzeige]

© Austin Distel - Unsplash

Durch die anhaltende Verbreitung des Coronavirus auf der ganzen Welt wird nicht nur deutlich, wie gut wir global vernetzt sind. Es wird ebenfalls klar, dass der Online-Handel ein Rettungsanker in der Not sein kann. Neben dem E-Commerce-Riesen Amazon feilen nun auch kleine und mittelständische Unternehmen an ihren Online-Auftritten und bieten ihre Services und Produkte digital an. Besonders wichtig dabei: Brands müssen auf mehreren internationalen Marktplätzen vertreten sein. Damit du mit deinem Business hier nicht den Überblick verlierst, bietet dir ChannelAdvisor eine Plattform, mit der du ganz unkompliziert hunderte Marktplätze managen kannst. Darunter sind natürlich auch die großen Player wie Amazon, Zalando oder Otto. Darüber hinaus beraten dich die Experten von ChannelAdvisor in Sachen Google Ads und Amazon Advertising. Und bieten dir so ebenfalls optimiertes Digital Marketing über die eigene Plattform an.

In dem Whitepaper „International Verkaufen – Diese Herausforderungen warten auf den Händler“ bekommst du von ChannelAdvisor einen ersten Einblick, wie du mit deinem Unternehmen am internationalen Markt durchstarten kannst.

Ausgezeichnete Expertise: Mit ChannelAdvisor gelingt der Verkauf am internationalen Markt

Online-Händler brauchen in der momentanen Lage besondere Unterstützung. Deswegen hat ChannelAdvisor nicht nur eine Microsite erstellt, auf der speziell Businesses Tipps und Informationen rund um das Coronavirus bekommen. Sondern auch mit der Erschließung neuer Märkte – wie jüngst Amazon in den Niederlanden – unterstützt die Plattform Online-Händler in dieser Zeit ideal. Und das merken nicht nur die Kunden. ChannelAdvisor wurde 2020 mit dem E-Commerce Germany Award als Best Solution for International Expansion ausgezeichnet.

Du möchtest für dein Unternehmen auf diese ausgezeichnete Expertise zurückgreifen, um am internationalen Markt erfolgreich zu verkaufen? Dann lade dir jetzt das Whitepaper herunter. Hier bekommst du in wenigen Schritten erklärt, was du beim internationalen Verkauf beachten musst und welche Herausforderungen es gibt. Das Whitepaper richtet sich an alle im E-Commerce, die ihre Kenntnisse in Marktplatz-Management oder Digital Marketing speziell fürs E-Commerce vertiefen möchten.

