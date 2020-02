DYGITIZED Transformation Conference 2020: Bewährte Konzepte von digitaler Transformation bis New Work

Am 11. und 12. März 2020 findet in München die DYGITIZED Transformation Conference statt, bei der du dir Transformationsinitiativen von den größten Playern der Branche abschauen kannst. [Anzeige]

Nicht erst seit gestern sehen sich alle Unternehmen der digitalen Transformation ausgesetzt. Digitale Player wie Zalando, AirBnB, Google, Amazon und Co. machen vor, wie man erfolgreich in der digitalen Welt agiert und auf den Nutzer zugeschnittene Erlebnisse bietet. Nun sind die Anforderungen des agilen Projektmanagements und von New Work das nächste Thema, das es in der digitalen Transformation zu meistern gilt. Die DYGITIZED Transformation Conference 2020 in München gewährt exklusive Einblicke in die Transformationsinitiativen der größten Unternehmen. Sichere dir jetzt dein Ticket.

Expertise von Microsoft, Alibaba, Media Markt und vielen mehr

Am 11. und 12. März 2020 findet die DYGITIZED Transformation Conference – das Event rund um digitale Transformation, agiles Arbeiten, New Work und digitale Kommunikation – in München statt. Über 30 Top Speaker werden dieses Jahr vor rund 500 Professionals und Machern aus der Digital-Szene in der Alten Kongresshalle direkt an der Theresienwiese auftreten. Die Speaker kommen von renommierten Unternehmen, darunter Microsoft, Dropbox, ProSiebenSat.1, McDonald’s, Alibaba oder PAYBACK.

Während die Speaker nach ihren Vorträgen Rede und Antwort stehen, bietet das zweitägige Event dir insgesamt gezielte Weiterbildungsmöglichkeiten und Networking auf professionellem Level in entspannter Atmosphäre.