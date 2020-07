Digitalisieren mit der Cloud: B2C- und B2B-Tipps für den Mittelstand

Mit dem ausführlichen Whitepaper von Oxid eSales kannst du ganz einfach cloudbasierte E-Commerce-Projekte in nur wenigen Wochen lancieren und zukunftssicher entwickeln. [Anzeige]

© Oxid eSales

Fast zwei Billionen Euro Volumen konnte der B2B Commerce in Deutschland 2018 generieren. Im B2C-Bereich werden für 2020 Umsätze von gut 63 Milliarden Euro erwartet. Unternehmen, die am florierenden und stetig wachsenden E-Commerce-Markt bestehen und von dessen Potentialen profitieren möchten, sollten sich strategisch ausrichten und dabei dynamisch und zukunftsorientiert handeln können. Dafür sind Cloud-Lösungen heute ein idealer Ansatz. Das umfangreiche Whitepaper „Digitalisieren mit der Cloud. Tipps für den Mittelstand – B2C und B2B“ von Oxid eSales hilft bei der Prozessoptimierung via Cloud – insbesondere für KMU. Denn dieses bietet nicht nur zahlreiche praxisnahe Tipps, sondern auch ein Guide, von der Auswahl der richtigen Plattform bis zu Hinweisen auf gängige Fehler. Lade dir jetzt das kostenfreie Whitepaper herunter.

Cloud-Lösungen helfen, das E-Commerce-Wachstum optimal zu nutzen

Der Onlinehandel wächst stark, aufgrund der Coronakrise sogar mehr als je zuvor. Mit einer zweistelligen Wachstumsrate über die letzten zehn Jahre sind im Business-to-Consumer-Geschäft (B2C) 2019 in Deutschland online 58 Milliarden Euro umgesetzt worden. Für 2020 erwartet der Handelsverband Deutschland (HDE) einen erneuten Anstieg auf 63 Milliarden. Im Business-to-Business Commerce wurden 2019 für das Vorjahr 1,8 Billionen Euro vom IFH Köln ermittelt (laut IFH Köln 05/2019).

Nettoumsatz im B2C E-Commerce in Deutschland 2000 bis 2019 (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © Oxid eSales

Viele Unternehmen sind parallel in beiden Feldern aktiv und auf der Suche nach effektiven Lösungen. Obwohl B2C- und B2B-Unternehmen in ihren Branchen ganz spezifischen Herausforderungen begegnen, haben sie doch sehr ähnliche Anforderungen an Plattform und Methodik. Im Whitepaper von Oxid eSales erhältst du facettenreiche Tipps und datenbasierte Insights, um dein E-Commerce-Potential für den B2C- und den B2B-Bereich mithilfe passender Cloud-Lösungen völlig auszuschöpfen. Dabei werden diese zentralen Aspekte beleuchtet:

Ungebrochenes E-Commerce Wachstum wird zum Handelsbeschleuniger

Zentrale Plattformfragen, die die Cloud klären kann

Typische Herausforderungen in Digital-Commerce-Projekten

So bitte nicht: Fehler, und wie man sie vermeidet

Berühmte MVPs im E-Commerce – wie man den Wandel richtig angeht

Digital Commerce heute – erfolgreiche Shops und ihr Weg zum Erfolg

Anforderungen an Plattform, Projektteam und IT-Infrastruktur: Schnell am Markt sein

E-Commerce-Projekte sind selbst meist einem Wandel unterzogen; dazu kommt der Markt, der stetig in Bewegung bleibt. Die Flexibilität, um bei diesen Prämissen immer handlungsfähig zu bleiben, bieten Cloud-Integrationen. 81 Prozent der großen US-Unternehmen haben daher bereits eine Multi-Cloud-Strategie entwickelt, mit der sie 77 Prozent ihres Workloads über die Cloud abwickeln. So lässt sich beispielsweise auf agile Weise ein Minimum Viable Product (MVP) rasch entwickeln und als Test auf den Markt bringen.

Sprints von der Idee zum Minimum Viable Product, © Oxid eSales

Weil zum flexiblen Projekt-Setup neben der Software auch Hosting, Services, Development Tools und Prozesse gehören, empfiehlt OXID eSales den Cloud-Betrieb als Platform-as-a-Service. So bleibt auf einer Best-Practice-Plattform genug Raum für Individualisierung und Eigenbau – gerade in anspruchsvollen Märkten.

Wenn du mehr über berühmte und erfolgreiche MVPs von Alibaba, Airbnb oder Trigema erfahren und dein B2C und B2B Business mit Tipps zu flexiblen und agilen Lösungen auf das nächste Level heben möchtest, solltest du das ausführliche und detailliert ausgestaltete Whitepaper von Oxid eSales lesen. Lade es dir kostenfrei herunter.

Dieser Beitrag ist in Kooperation mit Oxid eSales entstanden.