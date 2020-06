Digital Bash Extreme: Insiderwissen und Expertentipps für TikTok Marketing

Die Créme de la Créme von TikTok vereint in einer Web-Konferenz: Input unter anderem von TikToker Younes, mit 6,7 Millionen Followern, dem Macher von CookieBros., dem Europa Chef von TikTok und von weiteren Top-Experten der Branche.

Du möchtest mehr über die Online-Plattform der Stunde erfahren und vielleicht sogar selber einen TikTok Account erstellen und Ads schalten? Unser The Digtal Bash Extreme Format am 30. Juni bietet dir ein exklusives Online-Seminar, bei dem wir tief in die TikTok-Materie eintauchen.

Längst sind auf TikTok nicht mehr nur Teenies unterwegs. Auch Unternehmen und Marken versuchen, sich ein Standing zu erarbeiten. Doch TikTok funktioniert anders als Instagram oder Facebook. Wenn Anzeigen geschaltet werden, sollten diese zum restlichen Content in der App passen. Wir haben mehrere ExpertInnen eingeladen, die erklären, worauf es auf TikTok ankommt. Fast eine Stunde haben sie jeweils Zeit, ihre Insights mit uns zu teilen. Eine anschließende Fragerunde bietet sich an, um noch offene Punkte anzusprechen.

TikTok als Creator, Marketer und Kunde

Der Vormittag startet mit Social-Media-Expertin Sarah Emmerich. Sie erklärt den Ursprung des Influencer Marketing. Sie selbst sieht sich als Content Creatorin zwischen Generation Y und Z und kann in ihrem Vortrag den Umgang mit TikTok als Marketingkanal beleuchten.

Im Anschluss hält Thomas Wlazik, der Managing Director von TikTok seinen Vortrag. Nach vielen Jahren bei Google ist er seit April als Head of Germany – Monetization and Partnerships eingestellt. Er erklärt, wie man die App für die eigene Marke nutzen kann.

Adil Sbai gilt als TikTok-Experte und zeigt im nächsten Vortrag, dass TikTok weit mehr als nur ein Hype ist. Er ist der Autor der TikTok-Bibel und weiß genau, welchen Content Marken auf TikTok posten können.

Younes Zarou ist mit aktuell 6,7 Miillionen Followern einer der erfolgreichsten Content Creator auf TikTok. Im Gespräch mit unserem Geschäftsführer Marc Stahlmann verrät er uns, worauf es ankommt, um auf der Plattform erfolgreich zu sein und warum jetzt der richtige Moment zum Einsteigen ist.

Den Vormittag beendet Mark Mühürcüoglu, der CEO und Geschäftsführer von Cookie Bros. Er erzählt, wie sein Unternehmen es mit Hilfe einer ausgeklügelten Social-Media-Strategie geschafft hat, das eigene Produkt zum festen Bestandteil der Supermarktregale zu machen.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening The Digital Bash Extreme – TikTok Marketing – 2020

Marc Stahlmann, CEO & Founder, OnlineMarketing.de

Marc Stahlmann, CEO & Founder, OnlineMarketing.de 9:10 – 9:40 Uhr: Die Geschichte & Evolution des Influencer Marketings bis TikTok in 2020

Sarah Emmerich, Social Media & Influencer Marketing Expertin

Sarah Emmerich, Social Media & Influencer Marketing Expertin 9:40 – 9:50: Q&A – Stelle deine Fragen an Sarah

Sarah & Marc

Sarah & Marc 9:50 – 10:15 Uhr: „How to TikTok – wie kann ich die App für meine Marke nutzen?“

Thomas Wlazik, Managing Director, TikTok

Thomas Wlazik, Managing Director, TikTok 10:15 – 11:00 Uhr: Q&A – Stelle deine Fragen an Thomas

Marc & Thomas

Marc & Thomas 10:25 – 11:00 Uhr: TikTok durchgespielt: Content Marketing, Best Practices und Strategie

Adil Sbai, TikTok-Experte und Autor der TikTok-Bibel, CEO der Influencer-Suchmaschine influData

Adil Sbai, TikTok-Experte und Autor der TikTok-Bibel, CEO der Influencer-Suchmaschine influData 11:00 – 11:20 Uhr: Q&A – Live Interview mit TikToker Younes Zarou, dem mit aktuell 6,7 Mio Followern schnellstwachsenden Creator Europas

Marc & Younes

Marc & Younes 11:20 – 11:50 Uhr: TikTok als Dosenöffner: So sind wir mit Cookie Bros. zu Deutschlands größtem organischem Brand bei TikTok geworden

Mark Mühürcüoglu, CEO und Geschäftsführer, Cookie Bros.

Mark Mühürcüoglu, CEO und Geschäftsführer, Cookie Bros. 11:50 – 11:55 Uhr: Q&A – Stelle deine Fragen an Mark

Marc & Mark

Marc & Mark 11:55 Uhr – 12:00 Uhr: Wrap up

Marc Stahlmann, CEO und Founder, OnlineMarketing.de

Alle, die Insights zu TikTok Marketing sammeln möchten, sollten sich schnell anmelden. Für 89 Euro sicherst du dir die Live-Teilnahme und den Zugang zur Aufzeichnung.

