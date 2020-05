Erfolgreich trotz Coronakrise: The Digital Bash – Affiliate Marketing

The Digital Bash geht in die nächste Runde – dieses Mal mit dem Themenschwerpunkt Affiliate Marketing. Am Donnerstag, den 07. Mai 2020, kannst du an Deutschlands größter Web-Konferenz der Digitalbranche teilnehmen und dir exklusives Expertenwissen sichern. Unsere fünf hochkarätigen Speaker widmen sich zwischen 9.00 und 12 Uhr vormittags Themen wie den aktuellsten Trends im Affiliate Marketing, der Umsatzsteigerung und dem Community Management. Während der 30-minütigen Vorträge erhältst du exklusive Insights von Kennern der Branche.

Von Gamechangern bis Nischen-Marketing: The Digital Bash – Affiliate Marketing

Das Internet hat die Beziehung zwischen Marke und Konsument grundlegend verändert. Bei der neuesten Ausgabe von The Digital Bash bekommst du daher neben facettenreiche Beispiel aus der Praxis, wie du zum Beispiel mit deinem Business im Affiliate Marketing durchstarten kannst, auch spannende Einblicke und Tipps, wie du dich von den anderen Wettbewerbern absetzt oder welche Tracking-Möglichkeiten es gibt.

Du willst wissen, welche Entwicklungen die Coronakrise noch mit sich bringt und wie sich die Pandemie auf Partnerprogramme, Umsatzzahlen oder sogar dein eigenes Business auswirken kann? Wie gehst du mit der aktuellen Lage als Affiliate am besten um? Unsere Speaker beantworten deine Fragen und geben dir hilfreiche Tipps mit auf den Weg.

Melde dich jetzt an und profitiere von der praxisorientierten Expertise – alles komplett ortsunabhängig und von welchem Device du möchtest!

Jetzt kostenlos Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Mit Branchen-Experten im Gespräch

Hakan Özal, Geschäftsführer bei financeAds, zeigt dir während seines Slots die spannendsten (positiven und negativen) Entwicklungen während der Coronakrise auf. Zudem präsentiert er dir die aktuellen Gewinner und Verlierer. Abschließend erhältst du einen Ausblick, wie die weiteren Entwicklungen sein könnten.

Retailer müssen immer intensiver um den Kunden kämpfen. Es entsteht eine neue Form der Loyalität, bei der Publisher eine zentrale Rolle spielen, indem sie Kunden helfen, sich in der Masse an Angeboten zurecht zu finden. Vergleichsseiten, Rabattseiten oder Influencer haben sich einen loyalen Kundenstamm aufgebaut, der auf ihre Expertise vertraut. Julia Seele, Team Leader Global Key Account Management DACH von AWIN AG, zeigt dir, wie Marken durch Affiliate Marketing diesen Aspekt für sich nutzen können.

In diesem Vortrag präsentiert der Affiliate-Experte Markus Kellermann anhand von konkreten Beispielen, mit welchen Aktionen und Maßnahmen die Bestellungen über Affiliate Marketing um über 300 Prozent gesteigert werden können. Hierzu wurden zahlreiche Sonderaktionen und Platzierungen ausgewertet, um effektive Möglichkeiten für ein Sales-Wachstum zu erreichen. Dennoch steht die ROI-Optimierung immer im Mittelpunkt aller Maßnahmen.

Die digitale Werbebranche und der Affiliate-Markt sind so vielseitig wie noch nie. Doch wie schafft man es, sich innerhalb dieser Bereiche konsequent durchzusetzen? Nischen-Marketing ist eine Möglichkeit, um sich vom Wettbewerb abzugrenzen und Zielgruppen erfolgreicher ansprechen zu können. In seinem Vortrag zeigt dir Daniel Kocher, Head of Strategic Management & Brand bei Prinz Sportlich, wie das geht.

Bei The Digital Bash stellt Dr. Siamak Haschemi die aktuell eingesetzten Tracking-Verfahren vor. Unternehmen, die indirekte Vertriebswege über Partner-Marketing nutzen, haben eine hohe Anforderung an die Messung der Aktivität ihrer Partner. Die vom Partner erbrachten Werbeleistungen reichen von Anzeige der Kampagnen-Werbemittel, Erzeugung von Interesse beim Kunden, bis hin zu der Erbringung von Werbeleistung in Form eines Einkaufs. Die eingesetzte Tracking-Technologie muss in der Lage sein, diese Werbeleistungen Partnern zuzuordnen, um den Partner in Form von Kommissionen zu vergüten. Dabei spielt die sogenannte Attribution eine große Rolle.

Die Agenda im Überblick:

09.00 – 09.10 Uhr: Opening The Digital Bash – Affiliate Marketing

Marc Stahlmann, OnlineMarketing.de

Marc Stahlmann, OnlineMarketing.de 09.10 – 09.40 Uhr: Aktuelle Entwicklungen im Affiliate Marketing

Hakan Özdal, financeAds

Hakan Özdal, financeAds 09.45 – 10.15 Uhr: Loyalität im Wandel – wie Veränderungen zu Chancen werden

Julia Seele, AWIN AG

Julia Seele, AWIN AG 10.20 – 10.50 Uhr: Gamechanger im Affiliate Marketing – Umsatzsteigerungen von über 300 Prozent

Markus Kellermann, xpose360 GmbH

Markus Kellermann, xpose360 GmbH 10.55 – 11.25 Uhr: Affiliate Marketing – Erfolgreich in einer Nische durch Community Management

Daniel Kocher, Prinz Sportlich

Daniel Kocher, Prinz Sportlich 11.30 – 12.00 Uhr: Moderne Tracking-Verfahren als Grundpfeiler für erfolgreiches Partner-Marketing

Dr. Siamak Haschemi, Ingenious Technologies AG

Dr. Siamak Haschemi, Ingenious Technologies AG 12.00 – 12.10 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann, OnlineMarketing.de

Mit 2.500 ist die Teilnehmerzahl für alle, die ihre Affiliate-Marketing-Strategie verbessern wollen, begrenzt. Die Live-Teilnahme und der Zugang zur Aufzeichnung kosten dich kein Geld. Sei also schnell und sichere dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit The Digital Bash – Affiliate Marketing von OnlineMarketing.de.

