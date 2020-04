© antonbe - Pixabay

Die Video-Plattform TikTok ist seit einiger Zeit im Kommen und wohl nicht mehr zu übersehen. Die App überzeugt mit steigenden Nutzerzahlen und einer kreativen und aufgeschlossenen Nutzergruppe. Sie toppte Anfang 2020 die Download Charts und nähert sich zwei Milliarden Downloads. Viele Marketer fragen sich, wie sie einen eigenen Kanal auf der Plattform aufbauen können, welche Zielgruppe sie dort erreichen und ob TikTok überhaupt für ihre Marketingstrategie geeignet ist. Ein Blick auf die Top 10 TikToker in Deutschland gibt Auskunft darüber, welche Inhalte derzeit gut funktionieren.

TikTok: Ein Schloss mit sieben Siegeln?

Die Formulierung „viral gehen“ scheint wie für TikTok geschaffen. Durch den Algorithmus der Entdecken-Seite landen dort auch teilweise unbekannte Videos, die schnell extrem oft geklickt werden. Nach und nach trauen sich auch Ü25-Jährige auf die Plattform. Doch was dort passiert, ist für Outsider oft erst mal unverständlich. Schließlich werden viele Videos erstellt, in dem sie andere Videos nachmachen oder diese in den eigenen Clip eingebunden werden. So entstehen Memes und Insider, deren Ursprung nirgends zu finden ist und nur im kollektiven Wissen der Nutzer existiert. Das heißt für Unternehmen, dass sie ihre Strategie auf der Plattform sehr flexibel verändern und anpassungsfähig halten sollten. Doch keine Angst, in der folgenden Liste der Top Creator aus Deutschland lässt sich einiges an Inspiration mitnehmen, die den Start auf TikTok eventuell erleichtert. Schließlich geht es vor allem darum, witzige und originelle Videos zu erstellen.

Die bunte Mischung der deutschen TikTok Stars

Nicht nur international gibt es bereits richtige Stars, die über TikTok berühmt geworden sind. Auch aus Deutschland kommen einige bekannte TikToker. Unter den Top 10 der erfolgreichsten TikToker in Deutschland befinden sich welche, die über andere Plattformen bekannt geworden sind und ihren Social-Media-Auftritt nun erweitert haben. Andere sind erst über die Kurzvideoplattform berühmt geworden. Die Auswertung wurde mit Hilfe der Daten des influData Reports by OnlinePunks vorgenommen. Mehr Informationen dazu findest du am Ende des Artikels.

1. falcopunch ( 8,41 Millionen Follower)

Den ersten Platz der Top 10 TikToker in Deutschland belegt Falco Punch. Er erstellt die typischen, sehr kreativen TikToks mit so vielen Transitions wie möglich. Diese können mit dem Bearbeitungsprogramm der App geschnitten werden. Über acht Millionen Follower gucken sich regelmäßig seine Videos an.

2. youneszarou (5 Millionen Follower)

Der Account von Younes Zarou hat in den letzten Wochen das größte Wachstum aufzuweisen. In den vergangenen 30 Tagen ist seine Followerzahl um 115 Prozent gewachsen und liegt jetzt bei fünf Millionen. Unter anderem könnte sich dies durch seine 30-Tage-Challenge erklären lassen, bei der er 30 Tage lang live bei TikTok war. Younes postet auf seinem Account nicht nur Clips mit kreativen Effekten, sondern gleich dazu noch das Making-of.

3. dalia (4,65 Millionen Follower)

Dalia Mya postet überwiegend Tanzvideos und zeigt damit den musikalischen Ursprung von TikTok. musical.ly, der Vorgänger von TikTok beruhte darauf, dass die User Videos von sich posten, in denen sie zu Musik lipsyncen. Jetzt finden sich auf TikTok zahlreiche Trend-Tänze, die die User nachmachen und sich dabei filmen.

4. condsty (4,38 Millionen Follower)

Christoph begeistert auf seinem Account die TikTok User und seine Follower mit Videos, in denen er seine Malkünste zeigt. Auch hier besonders wichtig: Die musikalische Untermalung, auf die das Video zugeschnitten wird. Auch sein Account wuchs in den letzten Tagen stark um knappe 60 Prozent.

5. enyadres (4,33 Millionen Follower)

Auch Enya Wandres ist mit kurzen Tanzvideos überaus erfolgreich. Die TikTokerin ahmt in diesen die bekannten Tänze der Plattform nach.

6. lukasrieger (3,48 Millionen Follower)

Lukas Rieger postet Tanzvideos und Videos, die das Memes-Format nachahmen. Die erfolgreichsten Videos sind jedoch welche, die immer nach dem gleichen Schema aufgebaut sind. Lukas nennt die Anfangsbuchstaben von Personen, die zu Weihnachten die besten Geschenke bekommen oder einen Neujahreskuss. Hier zeigen sich gut die Mechanismen der App besonders gut. Videos dieser Art werden von den Usern geteilt und somit häufiger geguckt und geliked.

Auf Steffen Miros Account finden sich lustige Prank-Videos oder Clips, die er mit seiner Schwester gedreht hat. Sein Account verzeichnete in den letzten 30 Tagen einen erstaunlichen Anstieg der View-Zahlen um 108 Prozent.

8. julianca (2,83 Millionen Follower)

Hinter julianca stecken Bianca Heinicke, die durch ihren YouTube Channel BibisBeautyPalace bekannt wurde, und ihr Ehemann Julian Claßen. Obwohl auf dem TikTok Account nicht viel los ist, haben sie bereits 2,83 Millionen Follower.

9. tinaneumann (2,72 Millionen Follower)

Mit 2,72 Millionen Followern landet Tina Neumann im Ranking der Top 10 TikToker in Deutschland auf Platz 9. Bei der Gesamtzahl der Views liegt sie jedoch ganz vorne mit fast drei Milliarden. Im Vergleich: falcopunch, die Nummer 1 nach Followern, hat knapp 830 Millionen Views.

10. dannero (2,5 Millionen Follower)

Auch auf dem Account von Daniel Pfauntsch finden sich künstlerische Transition-Videos. Der junge Mann postet Videos von sich und/ oder seinem Hund Nero und trug schon lange vor Corona einen Mundschutz.

Welche Daten wurden ausgewertet?

Alle verwendeten statistischen Daten wurden von OnlinePunks GmbH erhoben und aufbereitet. Hierbei handelt es sich um öffentlich zugängliche Daten der Plattform TikTok und speziell entwickelte und getestete Verfahren (Filter beziehungsweise Algorithmen), die weitere Informationen über die erhobenen Daten liefern. Es wurde eine Gesamtstichprobe von etwa 900.000 aktiven TikTok-Nutzern verwendet, die nach der Mindestfollowerzahl von 5.000 gefiltert wurde. Daraus bildeten sich etwa 330.000 verwertbare Datensätze. Die tatsächliche Stichprobe der Analysen fällt geringer aus, da Datensätze gefiltert werden, die keine Daten zu den jeweiligen Kriterien enthielten.

Für die Analyse wurden Daten von deutschsprachigen Influencern genutzt, da die Sprache im Vergleich zu Länderdaten zuverlässiger erhoben werden kann und daher eine größere Datenmenge auswertbarer Daten liefert. Als deutschsprachige Influencer werden gezählt:

Biographie oder Bildunterschrift enthält mindestens zehn Prozent deutsche Texte

Indikatoren für einen deutschsprachigen Nutzer in der Biographie (Flagge, Länderangaben etc.)

Deutschsprachige Nutzer, die nicht unter diese Kriterien fallen, wurden nicht berücksichtigt. Sämtliche Analysen wurden mit größter Sorgfalt und auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren erstellt, trotzdem wird keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Analysen übernommen.

Diese Liste ist in Kooperation mit den Social-Media-Experten von OnlinePunks entstanden, die die Daten aufbereitet haben.