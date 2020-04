Nach Einschränkung: Weniger Desinformationen via WhatsApp weitergeleitet

Als Reaktion auf die vermehrte Weiterleitung von Nachrichten seit Beginn der Coronakrise, limitierte Facebooks Messenger-Dienst WhatsApp die Anzahl der Kontakte, an die ein User Nachrichten weiterschicken kann, auf einen Chat. Zuvor konnten Nutzende Messages an fünf Kontakte weiterleiten. Dies begünstigte die Verbreitung von Fake News und Desinformationen, was gerade in Zeiten der Coronapandemie verheerende Auswirkungen auf das Leben der Menschen haben kann. Die Beschränkungs-Maßnahme scheint nun erste Wirkung zu zeigen. In einem Statement gegenüber Forbes verkündete WhatsApp:

Since putting into place this new limit, globally there has been a 70% reduction in the number of highly forwarded messages sent on WhatsApp. This change is helping keep WhatsApp a place for personal and private conversations.