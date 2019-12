Der TikTok Jahresrückblick 2019

© TikTok

Die Video App TikTok (früher Musically) hatte dieses Jahr ihren großen Durchbruch, mit mehr und mehr Leuten, die sich einen Account erstellten und Videos hochgeladen haben, in denen sie den bereits etablierten Trends folgten – oder sogar neue Trends kreierten. Für 2019 hat TikTok uns eine Auswahl für die Top 100 TikToks zusammengestellt – Hier die Highlights.

Viral Videos

Auf Platz 1 der Viral Videos ist David Dobrik mit seinem Versuch, Elefantenzahnpasta zu machen. Das ist übrigens nicht wirklich eine Zahnpasta für Elefanten, sondern einfach eine Bezeichnung für Schaumstoff, wie er in dem Video gezeigt wird. Etliche Rezepte dazu finden sich online.

Platz 2: @calebcutler – Operation an einer Banane

Platz 3: @malorielynn14 – Swimming Pool fail

Platz 4: @jayleennina – Man vs Wild: Kakerlaken Edition

Platz 5: @sammielewiss – The Tea

Top Memes

Auf TikTok sind Hashtags ein übliches Mittel, um Videos zu kategorisieren, ähnlich wie bei Instagram. Hier sind fünf der Top Hashtags.

Platz 1: #POV

Platz 2: #VSCOgirls

Platz 3: #RiseandShine

Platz 4: #Area51

Platz 5: #ImBaby

Top Artists

TikTok ist als Plattform mehr als geeignet, um Künstler und Musiker bei ihrer Karriere zu unterstützen und so haben sie auch nicht lange auf sich warten lassen. Lil Nas X und Mariah Carey haben sich die unangefochtenen Plätze 1 und 2 geholt, nicht nur mit ihren Hit Songs sondern auch mit ihren TikToks.

Platz 3: Lizzo

Platz 4: Stunna Girl

Platz 5: Blanco Brown

Celebrities auf TikTok

Auch andere berühmte Personen sind auf den TikTok Wagon aufgesprungen, so zum Beispiel Will Smith, Miley Cyrus und Dwayne ‚The Rock‘ Johnson. Auf TikTok ist es ihnen möglich, Fans und to be Fans mit Content zu erreichen der authentisch ist.

Platz 4: Howie Mandel

Platz 5: Terry Crews

Top Breakout Creators

Creator sind das Rückgrat von TikTok – sie bringen neue Trends, Memes und Catchphrases ins Spiel, sorgen für mehr Engagement in der App und inspirieren andere dazu, dies ebenfalls zu tun. Das hier sind die Top 5 der Creator, die dieses Jahr ihr Debüt auf TikTok hatten.

Platz 1: @zachking

Platz 2: @noeneubanks

Platz 3: @jamescharles

Platz 4: @lilhuddy

Platz 5: @charlidamelio

Top Dance Trends

Da man auf TikTok alle möglichen Soundeffekte nutzen kann, stehen natürlich auch jede Menge Songs zur Auswahl. Hierzu haben sich einige TikToker entweder eigene Choreographien ausgedacht oder tanzen in ihren Videos bereits bestehende nach. Hier sind 5 der beliebtesten Trends aus 2019.

Platz 1: The Woah

Platz 2: The Git Up

Platz 3: Obsessed Dance

Platz 4: Hey Julie

Platz 5: Scary Spooky Skeleton

Top Pet and Animal Videos

Tiere sind im Internet (und auch im echten Leben) besonders beliebt. Deswegen ist es kein Wunder, dass es auf TikTok eine ganze Kategorie für solche Videos gibt. Hier sind die Top 5 unserer flauschigen Freunde.

Platz 1: @strykerthecat

Platz 2: @kodyantle

Platz 3: @marleymalin

Platz 4: @beingbirch

Platz 5: @friendlyquest

Falls ihr nun Lust auf noch mehr bekommen habt, findet ihr in der am Anfang verlinkten Liste eine größere Auswahl.

TikTok hat allein dieses Jahr so viel Zuwachs bekommen, dass sich nur erahnen lässt, wie das nächste wird. Marketer, die darüber nachdenken, ihr Marketing auch auf TikTok zu verlagern, sollten beachten, dass es beim Erstellen dieser Videos hauptsächlich um den Spaß Faktor geht. Nehmt euch nicht zu ernst. Ein Account, der das sehr gut hinkriegt, ist zum Beispiel der der Tagesschau. Orientiert euch an den Trends und bleibt auf dem Laufenden, um die jungen Zielgruppen, aus der das Publikum auf TikTok ja größtenteils besteht, anzusprechen. Wir freuen uns auf die Trends 2020.