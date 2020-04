© Facebook

Ab sofort wird es für User des Facebook Messengers deutlich einfacher, auch am PC Nachrichten zu verschicken oder mit Freunden per Video zu chatten. Denn Facebook hat endlich die Desktop App für den eigenen Messenger gelauncht. Die App ist sowohl im Mac App Store als auch in dem Microsoft Store verfügbar. User können die Funktionen in der App genauso verwenden wie in der mobilen oder Web-Version. Fans des Dark Modes können sich besonders freuen. Denn die neue Desktop-App verfügt auch über den das dunkle Design.

Facebook arbeitet bereits seit 2016 an einer Desktop App für den Messenger

Schon länger warten die User auf eine Desktop App für den Facebook Messenger. Bereits 2016 wurde bekannt, dass der Social-Media-Konzern an einer App für macOS arbeitet. Dass Facebook gerade jetzt in Zeiten der Coronapandemie die App für den Messenger launcht, könnte kein Zufall sein. Denn viele Menschen greifen momentan auf Videochat Apps wie Zoom oder Hangouts zurück, um mit ihren Freunden in Kontakt zu bleiben oder Meetings abzuhalten. Die App für den Facebook Messenger für macOS und Windows könnte da eine willkommene Alternative für viele User sein.